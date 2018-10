Spoiler | Una Vita | Elvira ripudiata da Burak Demir in Turchia | Simon ancora cotto di lei

Spoiler - Una Vita : la fine di Cayetana - Mauro salva Teresa dall'incendio : Nuovo appuntamento con le notizie di Una Vita, [VIDEO] lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra che ogni giorno intrattiene i telespettatori di Canale 5. Le anticipazioni delle puntate che saranno trasmesse da lunedì 29 ottobre a sabato 3 novembre, svelano che Cayetana Sotelo Ruz uscira' di scena per colpa della vendetta di Ursula Dicenta. Teresa, invece, sara' salvata grazie a Mauro, mentre Maria Luisa credera' che Antonito nutra un interesse ...

Spoiler Beautiful - puntate USA : Hope e Liam aspettano una bambina : Se nelle puntate italiane di Beautiful la storyline relativa al ritorno di fiamma di Hope e Liam [VIDEO] è soltanto agli inizi, gli Spoiler americani segnalano importanti novita' per questa coppia nei prossimi mesi. La Logan sosterra' lo Spencer nel suo periodo di separazione da Steffy, confermandogli di non avere mai smesso di amarlo. Alla fine sara' lei a riconquistarlo e a sorpresa lo fara' con l'approvazione della Forrester, stanca della ...

Spoiler - Una Vita : la fine di Cayetana - Mauro salva Teresa dall'incendio : Nuovo appuntamento con le notizie di Una Vita, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra che ogni giorno intrattiene i telespettatori di Canale 5. Le anticipazioni delle puntate che saranno trasmesse da lunedì 29 ottobre a sabato 3 novembre, svelano che Cayetana Sotelo Ruz uscirà di scena per colpa della vendetta di Ursula Dicenta. Teresa, invece, sarà salvata grazie a Mauro, mentre Maria Luisa crederà che Antonito nutra un interesse per ...

Spoiler Beautiful - puntate USA : Hope e Liam aspettano una bambina : Se nelle puntate italiane di Beautiful la storyline relativa al ritorno di fiamma di Hope e Liam è soltanto agli inizi, gli Spoiler americani segnalano importanti novità per questa coppia nei prossimi mesi. La Logan sosterrà lo Spencer nel suo periodo di separazione da Steffy, confermandogli di non avere mai smesso di amarlo. Alla fine sarà lei a riconquistarlo e a sorpresa lo farà con l'approvazione della Forrester, stanca della continua ...

Spoiler - Una Vita : Leonor lascia Acacias 38 - Ursula tenta di uccidere Jaime : Nuovo appuntamento con le notizie di Una Vita [VIDEO], la soap opera arrivata alla terza stagione su Canale 5. Gli Spoiler degli episodi, in onda tra qualche mese in Italia, svelano che Antonito architettera' un piano per sfuggire alle grinfie del colonnello Valverde. Blanca, intanto, perdera' la testa per Diego, il fratello maggiore di Samuel, mentre Leonor prendera' una decisione che rattristera' Rosina. Anticipazioni, Una Vita: il piano di ...

Spoiler - Una Vita : Leonor lascia Acacias 38 - Ursula tenta di uccidere Jaime : Nuovo appuntamento con le notizie di Una Vita, la soap opera arrivata alla terza stagione su Canale 5. Gli Spoiler degli episodi, in onda tra qualche mese in Italia, svelano che Antonito architetterà un piano per sfuggire alle grinfie del colonnello Valverde. Blanca, intanto, perderà la testa per Diego, il fratello maggiore di Samuel, mentre Leonor prenderà una decisione che rattristerà Rosina. Anticipazioni, Una Vita: il piano di ...

Spoiler Uomini e donne - Karina smaschera Federico : 'E' stato a letto con una mia amica' : Le anticipazioni sulla prossima puntata di Uomini e donne trono classico rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena che riguarderanno in primis la tronista Teresa Langella. Nel dettaglio, infatti, possiamo svelarvi che uno dei suoi corteggiatori verra' smascherato da Karina Cascella, ex volto della trasmissione pomeridiana di Canale 5, la quale tornera' in onda per questo nuovo appuntamento. Il corteggiatore che verra' messo alle ...

Spoiler Una Vita : Cayetana si assume la colpa di tutti i suoi crimini : Nuovo spazio dedicato alle notizie di Una Vita, la soap opera spagnola [VIDEO]scritta da Aurora Guerra in onda su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate da lunedì 22 a sabato 27 ottobre svelano che Simon aiutera' Adela a rintracciare Carlos, il suo antico amore. Nel frattempo Cayetana chiedera' a Fabiana notizie sul padre mentre Teresa ricevera' una lettera dalla dark lady. Una Vita, anticipazioni: Cayetana vuole fuggire da Acacias 38 Suor ...

Spoiler Una Vita : Simon decide di sposare Adela dopo aver sentito la voce di Elvira : La soap opera spagnola “Una Vita”, [VIDEO]nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, è sempre ricca di avvenimenti inaspettati. Nelle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset ad autunno, Simon Gayarre prendera' una decisione inaspettata. In particolare l’ex maggiordomo del colonnello Arturo, dopo aver ascoltato una registrazione vocale della sua promessa sposa Elvira, scomparsa da Acacias 38 proprio il giorno del loro ...

Spoiler Una Vita : Simon decide di sposare Adela dopo aver sentito la voce di Elvira : La soap opera spagnola “Una Vita”, nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, è sempre ricca di avvenimenti inaspettati. Nelle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset ad autunno, Simon Gayarre prenderà una decisione inaspettata. In particolare l’ex maggiordomo del colonnello Arturo, dopo aver ascoltato una registrazione vocale della sua promessa sposa Elvira, scomparsa da Acacias 38 proprio il giorno del loro matrimonio, ...

Spoiler - Una Vita : Ursula rivela a Blanca che ha una gemella : Torna l'appuntamento con le notizie di Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, [VIDEO]in onda dal lunedì al sabato alle ore 14:10 su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate autunnali svelano che Blanca Dicenta scoprira' che Castora ha tentato di uccidere Jaime. La ragazza, a questo punto, minaccera' Ursula di rendere pubblico il segreto dell'infermiera. Peccato che la dark lady dimostrera' di non essere per niente impaurita, tanto da ...

Spoiler - Una Vita : drammatico incidente in carrozza per Felipe - Celia disperata : Le anticipazioni dei nuovi appuntamenti [VIDEO]di Una Vita, in onda tra qualche mese su Canale 5 annunciano tempi duri per Celia, interpretata dall'attrice Ines Aldea. L'amica di Trini sara' al centro di uno scandalo per colpa di Ursula per poi scoprire che Felipe ha avuto un drammatico incidente in carrozza. Una Vita: Ursula si vendica di Celia Celia sara' la protagonista delle prossime puntate italiane di Una Vita: la nobildonna, infatti, ...

Spoiler Una Vita : Simon scopre le menzogne di Adela : Le anticipazioni delle puntate di Una Vita, in onda a novembre su Canale 5, svelano che Simon Gayarre apprendera' che Adela è affetta da disturbo bipolare. Il maggiordomo, infatti, scoprira' che la fidanzata è una grande bugiarda in quanto gli ha mentito sulla relazione con Carlos. Una Vita: Adela si avvicina a Simon Nelle puntate di Una Vita [VIDEO] che abbiamo appena visto in Italia Simon ha permesso a Donna Susana e Maria Luisa di ...

Spoiler Una Vita : scandalo ad Acacias 38 - Celia da un'intervista senza vestiti : Le anticipazioni delle nuove puntate [VIDEO]di Una Vita, in onda a novembre su Canale 5, svelano che Ursula Dicenta decidera' di vendicarsi dei vicini dopo essere stata pubblicamente umiliata. La nuova dark lady, infatti, prima minaccera' Lolita, poi rivolgera' la sua attenzione verso Celia Alvarez Hermoso. Una Vita, anticipazioni: Ursula vuole vendicarsi dei vicini Celia diventera' la protagonista delle puntate di novembre di Una Vita. Tutto ...