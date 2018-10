Spazio | Gualandris | “Dall’incontro di Madrid un confronto proficuo”

meteoweb.eu

: @Rb_Bat @ASI_spazio @s_gualandris affari tra 'parenti' serpenti... - ecodeicomuni_ec : @Rb_Bat @ASI_spazio @s_gualandris affari tra 'parenti' serpenti... -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Unproficuo per loeuropeo e che consolida l’importanza del settore per l’Italia: cosi’ ha commentato l’incontro dei protagonisti delloeuropeo, oggi a, il capo della delegazione italiana, Stefano, consigliere giuridico economico del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. “Questo vertice ha rappresentato una proficua occasione ditra i rappresentanti dei Paesi che sono membri dell’Agenzia Spaziale Europea sul futuro dell’organizzazione e sulla direzione che vogliamo insieme imprimere alla politica spaziale europea”, ha rilevatoal termine dell’Intermediate Ministerial Meeting organizzato dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa) in vista della Conferenza Ministeriale del 2019. La delegazione italiana guidata da Galandris comprendeva Giuseppe ...