Spaccio di droga con pusher e acquirenti minorenni | 20 indagati

Roma : arrestato 34enne per detenzione droga a fini Spaccio : Roma – I Carabinieri della Stazione di Sacrofano hanno arrestato un 34enne albanese con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante un servizio di controllo della circolazione stradale, i Carabinieri fermavano l’uomo a bordo di un veicolo e, durante gli accertamenti sui documenti di guida e del mezzo, venivano insospettiti dal suo atteggiamento irrequieto. I Carabinieri hanno cosi’ ...

Varese - furti in aziende per finanziare lo Spaccio di droga : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Spaccio - ko la piazza del 'Buvero' : 1 - 4 chili di droga sequestrata e 4 arresti - due sono donne : I finanzieri del comando provinciale di Napoli nei giorni scorsi hanno effettuato un intervento repressivo in una delle piazze di Spaccio più fiorenti della città, quella del Borgo Sant'Antonio Abate, ...

'Ndrangheta : maxi-operazione contro lo Spaccio di droga - 14 arresti : Le indagini, coordinate dalla Direzione Antimafia di Milano, hanno smantellato una organizzazione guidata da 4 fratelli legati alla famiglia Papalia-Barbaro

Roma - usura e Spaccio di droga : dieci arresti nel quartiere Montesacro : usura e spaccio di droga. Sono le accuse per dieci persone arrestate lunedì mattina dalla polizia nella zona di Montesacro. Gli agenti del commissariato Fidene Serpentara hanno eseguito le ordinanze ...

Ottaviano - Spaccio di droga : in arresto ragazzo di 23 anni : I carabinieri di Ottaviano, nel napoletano, guidati dal comandante maresciallo Giuseppe Sannino, hanno tratto in stato di arresto un ragazzo del luogo, incensurato, resosi responsabili di reati afferenti alla droga. Il giovane nascondeva, insieme ad un suo complice, ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti all'interno di un'autovettura parcheggiata in strada nel paese vesuviano. L'arresto dopo il controllo in strada A finire in manette è ...

Spaccio di droga : in manette fasanese : OSTUNI - Gli agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Ostuni, nell'ambito di un azione di prevenzione e repressione dei reati in materia di droga, hanno tratto in arresto, nella città bianca, ...

Spaccio droga - operazione Polizia : sette arresti : operazione antidroga della Polizia di Stato di Cosenza per l'esecuzione di otto misure cautelari emesse dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di altrettante persone. Le ...

Faceva dito medio con Macron : arrestato per Spaccio di droga : Non si placa la polemica dopo la foto di poco tempo fa che ritraeva il presidente francese Emmanuel Macron in compagnia di due giovani ragazzi di colore delle Antille Francesi , uno dei quali mostrava ...

Comiso - marijuana in auto : 20enne arrestato per Spaccio di droga : La Polizia di Stato di Comiso la scorsa notte ha arrestato il 20enne marocchino, Oussama Bensmak per detenzione di droga ai fini dello spaccio

Torino.Colpito Spaccio di droga - arresti : 8.21 Blitz antidroga a Torino dove i Carabinieri hanno smantellato una banda di spacciatori nordafricani senza fissa dimora specializzati nella vendita di hashish, eroina, cocaina e crack nel quartiere San Salvario.I militari hanno eseguito 9 arresti e imposto 6 divieti di dimora nel capoluogo piemontese. Le accuse: detenzione e spaccio di droga. Il gruppo di maghrebini utilizzava minori per le consegne e nascondeva la droga in cassonetti e ...

Mirabella Imbaccari. Traffico e Spaccio di droga 8 arresti : Un provvedimento restrittivo è stato eseguito martedì mattina dai Carabinieri del comando provinciale di Catania. I destinatari della misura sono

Varese - estorsioni e Spaccio di droga : 15 arresti : L'operazione "Atlantic" dei carabinieri nata a Lonate Pozzolo dopo un tentativo di suicidio di un uomo, minacciato da un pregiudicato per debiti di droga

Campania - maxi-blitz antidroga : 50 arresti/ Ultime notizie : Spaccio e camorra al centro dell'operazione : Campania, maxi-blitz antidroga: eseguiti 50 provvedimenti cautelari nell'intera Regione. Al centro dell'operazione, detenzione, spaccio di stupefacenti e camorra.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 12:09:00 GMT)