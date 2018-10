Società scientifiche di chirurgia | due incarichi nazionali per il Professor Giuseppe

meteoweb.eu

: Società scientifiche di chirurgia, due incarichi nazionali per il messinese Giuseppe Navarra - BellaSicilia_it : Società scientifiche di chirurgia, due incarichi nazionali per il messinese Giuseppe Navarra - in_sanitas : Società scientifiche di chirurgia, due incarichi nazionali per il messinese Navarra - - elisa_ruberto : RT @FattoAlimentare: #Sugartax: l’adesione di 6 società scientifiche e decine di nutrizionisti. La lettera alla ministra Giulia Grillo http… -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Dueper il messineseNavarra, direttore dell’UOC digenerale del Policlinico universitario “G. Martino” di Messina: è stato eletto nei giorni scorsi presidente nazionale della SIRC (italiana di ricerche in), organismo fondato nel 1975 e oggi prezioso punto di riferimento per la ricerca in ambito chirurgico, e componente del consiglio direttivo della SIC (italiana). In particolare per quest’ultimo incarico Navarra è stato nominato presidente della commissione accreditamento e linee guida: un organo di particolare importanza in un momento chiave quale quello dell’identificazione da parte del Ministero della Salute proprio delle(tra cui la SIC), accreditate per la stesura delle linee guida indispensabili per una piena attuazione della legge Gelli. La SIC è considerata la ...