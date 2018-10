Smartphone | le app continuano a spiarci anche dopo averle eliminate E nessuno è al sicuro

"PROGRAMMATI PER MORIRE"/ Multate Apple e Samsung : aggiornamenti dannosi per gli Smartphone : Per anni, denuncia l'Antitrust, Apple e Samsung hanno obbligato i propri clienti a scaricare aggiornamenti fasulli e dannosi per lo smartphone ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 23:40:00 GMT)

Antitrust sanziona Apple e Samsung in merito all’obsolescenza programmata degli Smartphone : Di obsolescenza programmata si è già parlato durante i primi mesi dell’anno. Si tratta di una pratica pensata per definire il ciclo vitale di un prodotto, da parte dell’azienda che lo produce, nel caso specifico smartphone, in modo da renderlo meno performante dopo un certo periodo di tempo, spingendo così le vendite del nuovo modello. Al riguardo anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel gennaio scorso ha ...

Smartphone “azzoppati” - l’Antitrust multa Samsung e Apple : L’Antitrust ha sanzionato Apple e Samsung per 15 milioni di euro complessivi a causa degli aggiornamenti software che hanno procurato gravi inconvenienti e ridotto le funzionalità di alcuni cellulari. “Ad esito di due complesse istruttorie, l’AGCM ha accertato che le società del gruppo Apple e del gruppo Samsung hanno realizzato pratiche commerciali scorrette in violazione del Codice del Consumo in relazione al rilascio di alcuni ...

Antitrust - multa contro Apple e Samsung : gli aggiornamenti software invecchiano gli Smartphone : Apple e Samsung nel mirino dell’Antitrust. L’Autorità garante per la concorrenza e il mercato ha multato per 15 milioni di euro i due colossi degli smartphone perché avrebbero rilasciato aggiornamenti ai software che avrebbero provocato “gravi disfunzioni” agli apparecchi e “ridotto in modo significativo le prestazioni”, al punto da accelerare la sostituzione degli stessi. Una sorta di obsolescenza programmata. Per l’Antitrust ...

