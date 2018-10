Siria | la Russia accusa | droni Usa hanno attaccato la nostra base 

27 ottobre - Siria - summit a Istanbul tra Turchia - Russia - Germania e Francia : Infatti, Bruxelles vincola gli aiuti a una contropartita politica importante, ovvero garanzie sul rispetto dei diritti e una liberalizzazione reale della vita politica Siriana. In questo senso, un ...

VLADIMIR PUTIN : “ISIS HA 700 CITTADINI UE E USA IN OSTAGGIO IN Siria”/ “Russia non aumenterà le tensioni” : Secondo quanto annunciato dal presidente russo PUTIN, forze dell'Isis avrebbero preso in OSTAGGIO circa 700 persone tra cui molti CITTADINI europei e americani in Siria(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 22:39:00 GMT)

Putin : evitato sviluppo peggiore degli eventi in Siria grazie alla Russia - : La Russia, grazie alla sua operazione militare, ha impedito il peggior sviluppo degli eventi in Siria. Lo affermato il presidente russo Vladimir Putin intervenendo al Club di discussione Valdai. "Per ...

I ribelli Siriani a Idlib non si sono ritirati dalla “zona cuscinetto” - come invece prevedeva un accordo tra Russia e Turchia : Entro lunedì i ribelli presenti nella “zona cuscinetto” attorno alla provincia di Idlib, l’ultima provincia siriana ancora sotto il loro controllo, avrebbero dovuto ritirarsi e spostarsi altrove: era l’ultima condizione prevista da un accordo trovato tra la Turchia (che appoggia The post I ribelli siriani a Idlib non si sono ritirati dalla “zona cuscinetto”, come invece prevedeva un accordo tra Russia e Turchia appeared first on Il ...

Siria - la Russia ha consegnato quattro lanciatori S-300 : La Russia ha consegnato quattro sistemi missilistici terra-aria S-300 in Siria. E" quanto ha annunciato il Ministero della Difesa russo. Mosca ha consegnato quattro lanciatori e 49 sistemi di supporto inclusi radar e veicoli di controllo."Entro il 20 ottobre, l'esercito completerà l'installazione di un sistema di comando e controllo di difesa aerea unificato in Siria. Il personale Siriano sarà perfettamente addestrato con il sistema d"arma S-300 ...

Esperto : la Russia riuscirà a monitorare dalla Siria gli aerei sulle piste europee - : La Russia consegnerà alla Siria non solo i sistemi S-300 ma anche altri sistemi di difesa, grazie ai quali l'esercito russo sarà in grado di monitorare e rispondere agli aerei nei paesi del Medio ...

Russia : Lavrov all'Onu invoca aiuti per ricostruzione Siria : ... ha chiesto alle Nazioni Unite di favorire la ricostruzione della Siria, mentre gli occidentali si rifiutano di fornire qualunque contributo finchè non sarà raggiunta una soluzione politica. 'È ...

GUERRA IN Siria/ Le mosse della Russia per rompere il patto Israele-jihadisti : La Russia è riuscita ad imporre una no fly zone per impedire a Israele di sostenere le forze anti-Assad con la scusa di colpire l'Iran. L'analisi di PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 06:08:00 GMT)CAOS SIRIA/ Il "gruppo dei sette" finanzia al Qaeda e organizza un golpe, di P. RicciCAOS SIRIA/ Far fuori i terroristi o lasciarli liberi: tutte le ambiguità di Erdogan, di P. Ricci

Giornalista americano : in Siria gli USA combattono la Russia - non i terroristi - : Le provocazioni degli Stati Uniti in Siria, che Vladimir Putin lascia senza risposta, finiranno per diventare sempre più vaste e troveranno sempre più pretesti per attaccare le forze armate Siriane. ...

Israele ha dato alla Russia informazioni sbagliate sull'area d'attacco in Siria - : L'aviazione israeliana ha informato in modo errato la parte russa riguardo l'area in cui avrebbe sferrato l'attacco in Siria il 17 settembre, azione che ha causato l'abbattimento dell'Il-20 russo. Lo ...

La Russia ha perso contatto con un aereo militare con 14 persone a bordo in Siria : Per ora non se ne sa molto, nemmeno se sia stato abbattuto e da chi: circolano solo voci The post La Russia ha perso contatto con un aereo militare con 14 persone a bordo in Siria appeared first on Il Post.

Russia - jet scomparso 'abbattuto da contraerea Siria per errore' : Un aereo militare russo è scomparso la notte scorsa mentre sorvolava il Mediterraneo di ritorno dalla Siria: è stato abbattuto per errore dalle difese anti-aeree Siriane. Lo scrive la Cnn, che cita un ...

Siria - la Russia sospende l'offensiva sull'ultimo bastione ribelle : Una speranza per Idlib. L'aveva promessa il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, prima di incontrare lunedì a Sochi - la seconda volta in pochi giorni - il presidente russo Vladimir Putin. Al ...

Russia e Turchia creeranno una zona cuscinetto demilitarizzata nella provincia di Idlib - in Siria : Il presidente della Russia Vladimir Putin e il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan hanno detto di aver trovato un accordo per creare una zona cuscinetto demilitarizzata nella provincia di Idlib, in Siria, e separare così i soldati del governo The post Russia e Turchia creeranno una zona cuscinetto demilitarizzata nella provincia di Idlib, in Siria appeared first on Il Post.