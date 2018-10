Sinead O' Connor si converte all' islam | si fa chiamare Shuhada

ilgiornale

: Sinead O’ Connor si converte all’Islam. Ora indossa l’hijab e si farà chiamare Shuhada - Corriere : Sinead O’ Connor si converte all’Islam. Ora indossa l’hijab e si farà chiamare Shuhada - afrodite1969 : RT @Corriere: Sinead O’ Connor si converte all’Islam. Ora indossa l’hijab e si farà chiamare Shuhada - DScroit : RT @LaValigiaDiAnna: #SineadOconnor si converte all #islam col nome di shuhada che in arabo significa martire. Auguri?? -

(Di giovedì 25 ottobre 2018)O'si è convertita all'. O almeno questo è quanto annunciato la cantante irlandese, da sempre nota per le sue stranezze. La donna ha dichiarato sui social network che d'ora in avanti ...