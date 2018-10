SIMON AND THE STARS E ROBERTO MELONI Gli Alieni contro i Ridanciani | Somigliano

SIMON AND the Stars e Roberto Meloni - Gli alieni / La nuova coppia prova il colpaccio (Pechino Express) : Simon and the Stars e Roberto Meloni sono Gli alieni la nuova coppia di Pechino Express 2018: uniti nella scorsa puntata i due proveranno a fare il colpaccio e a imporsi nel finale.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 10:10:00 GMT)

SIMONa Ventura/ Pausa con Gerò Carraro dopo il successo di Temptation Island Vip (Maurizio Costanzo Show) : Simona Ventura, la conduttrice si ritaglia un momento di riflessione sentimentale dopo il successo con Temptation Island Vip in attesa di nuovi show. Oggi al Maurizio Costanzo Show(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 20:54:00 GMT)

Ginnastica - Mondiali 2018 : SIMONe Biles - il grande ritorno! La Reginetta vuole diventare leggenda - il record dei 4 ori è nel mirino : Simone Biles vuole dominare i Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. La Reginetta indiscussa della Polvere di Magnesio torna sul palcoscenico internazionale a due anni internazionali dalle Olimpiadi di Rio 2016 dove inscenò uno show personale conquistando quattro medaglie d’oro e un bronzo, sembra addirittura più forte di prima e ha tutte le carte in regola per regalare nuova ...

Pechino Express 2018 - SIMON AND the Stars e Roberto Meloni sono gli Alieni : Quinta tappa dell'edizione 2018 di Pechino Express, il reality show di Rai 2, in onda il giovedì in prima serata su Rai 2. Al gruppo di viaggiatori, giunto dal Marocco in Tanzania, si è aggiunta una nuova coppia, pronta ad aggiudicarsi il titolo di vincitrice dell'avventura in Africa.È la coppia degli Alieni, composta da Simon and the Stars e Roberto Meloni, che ha raggiunto gli altri concorrenti nascosta tra la popolazione ...

Locarno. Scomparso Andrea SIMONe - ha 10 anni : l’annuncio della polizia : Il ragazzino si è allontanato questa mattina da Locano Monti, in Svizzera. Le autorità invitano chi lo avesse visto a contattare il Comando della polizia cantonale.Continua a leggere

SIMONa Bonafè vince le primarie Pd in Toscana : la renziana batte il candidato della minoranza. Ma crolla l’affluenza : Una vittoria a metà. Come previsto domenica 14 ottobre l’europarlamentare renziana Simona Bonafè ha vinto le primarie del Pd toscano contro lo sfidante della minoranza Valerio Fabiani (65-35%), ma la partecipazione è crollata rispetto a un anno fa: a votare sono andati circa 45mila elettori rispetto ai 210mila (poco più di uno su cinque) che nell’aprile 2017 parteciparono al voto per le primarie nazionali con cui Matteo Renzi fu rieletto ...

SIMONa Marchini - una grande artista al servizio di tanti giovani talenti : Con quali finalità? «Gli spettacoli targati Arteinscena avranno la possibilità di circolare in altri teatri e affermarsi in realtà anche nazionali, con grande ritorno di immagine non solo per Prato ...

Alessandra Sgolastra tra Cerioli e Zenga : intervengono SIMONa e Maria : Alessandra Sgolastra in difficoltà tra Zenga e Cerioli: ma Simona Ventura e Maria De Filippi la riprendono Alessandra Sgolastra, nel corso della puntata speciale di Temptation Island Vip nello studio di Uomini e Donne, ammette che ancora non sa cosa accadrà nel futuro della sua vita sentimentale. La giovane ha conosciuto Andrea Cerioli nel villaggio […] L'articolo Alessandra Sgolastra tra Cerioli e Zenga: intervengono Simona e Maria ...

Temptation Island Vip - trionfo di SIMONa Ventura : perché ci piacciono tanto le corna in tv : 'Spia il tuo amore, ma ascolta il tuo cuore'. Il vademecum sentimentale coniato da Simona Ventura per la 1ª edizione di Temptation Island VIP ha portato fortuna al reality dei sentimenti, ...

Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra/ SIMONa Ventura si schiera con lui (Temptation Island Vip) : Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra, la loro storia d'amore è davvero finita? La trasmissione li ha messi a dura prova. (Uomini e Donne, speciale Temptation Island Vip)(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 16:00:00 GMT)

«Temptation Island 2018» e il riscatto - vero - di SIMONa Ventura : Temptation Island Vip: Simona Ventura e Nicoletta LariniSimona VenturaSimona Ventura e Stefano Bettarini al Maurizio Costanzo showChe tempo che fa: Simona VenturaSimona VenturaC'è posta per te: Luciana Littizzetto, Simona Ventura e Rocio Munoz MoralesLe storie della settimana (9-14 gennaio)Simona Ventura E GERÒ CARRAROLa tv del weekend: da Lorella Cuccarini a Simona VenturaLa tv del weekend: da Simona Ventura a Ornella VanoniLe storie della ...

Temptation Island Vip - Ultima Puntata : SIMONa Ventura Tuona Contro Sossio ed Ursula! : La prima storia che viene raccontata a Temptation Island Vip da Simona Ventura è quella tra Sossio ed Ursula. Il duro confronto davanti al falò, costringe la conduttrice a prendere una posizione. Tra Valeria e Patrick scoppiano scintille. Lacrime amare per Alessandra Sgolastra! A Temptation Island Vip avviene il duro confronto tra Sossio Aruta ed Ursula Bennardo. Simona Ventura sgrida i due protagonisti più di una volta. Simona Ventura si ...

ANDREA ZENGA E ALESSANDRA SGOLASTRA SONO TORNATI INSIEME?/ SIMONa Ventura dice la sua (Temptation Island Vip) : ANDREA ZENGA e ALESSANDRA SGOLASTRA SONO TORNATI insieme dopo Temptation Island Vip 2018? Sul web circolano alcune indiscrezioni su un possibile ricongiungimento della coppia(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 15:11:00 GMT)

SIMONa Ventura parla della crisi con Gerò : "Un momento di riflessione - tra noi grande amicizia" : Fresca dei successi di critica e di pubblico della prima edizione di Temptation Island Vip, Simona Ventura si è concessa una lunga intervista a Mattino Cinque, ospite di Federica Panicucci. La chiacchierata ha avuto al centro, per la maggior parte del tempo, proprio il reality show delle tentazioni conclusosi ieri sera, con commenti e retroscena raccontati proprio dalla viva voce della "narratrice" Ventura. C'è stato spazio però anche per ...