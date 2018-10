Silvia Provvedi preoccupa Elia Fongaro al Grande Fratello Vip 3

lanostratv

(Di giovedì 25 ottobre 2018)Vip 3: il presentimento disu- Questa sera Fabrizio Corona entrerà nella casa delVip 3 per confrontarsi con. L’indiscrezione sull’ospitata del re dei paparazzi è stata lanciata in questi giorni, dopo un turbine di notizie contrastanti e di frecciate mezzo social. In queste orehato. L’ex velino, che in questi giorni si è avvicinato a Jane Alexander e ha bisticciato con diversi concorrenti al GF Vip 3, si è confrontato a lungo con la cantante.ha dichiarato: ”Tu non sei questa, tu sei diversa”.ha ribattuto alle parole dell’amico sottolineando di aver ritrovato se stessa e aver capito di star bene. La cantante ha poi ammesso di essersi mostrata molto durante il reality, facendo riferimento probabilmente alla sua storia chiacchierata con Fabrizio Corona. Molti aspetti del suo passato però ha sottolineato che li terrà per se. In queste prime settimane di gioco la cantante de Le Donatella è stata messa di fronte alle dichiarazioni fatte da Fabrizio Corona a Verissimo. L’ex re dei paparazzi ha infatti confessato aToffanin di non aver mai amato, salvo poi chiedere scusa all’ex in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi.