Sigourney Weaver “Icona sci-fi? Sono troppo alta per fare film romantici”

Tornano i Ghostbusters per Sigourney Weaver : il red carpet della Festa di Roma : È l'icona della fantascienza degli anni '80 e sul red carpet della Festa del cinema di Roma non ha dimenticato le sue origini. Alla kermesse per parlare al pubblico in un Incontro Ravvicinato , ...

Sigourney Weaver : «Basta snobbare la fantascienza» : 'All'inizio della carriera sognavo il teatro e Shakespeare, ma la fantascienza è il genere più vicino alle grandi domande sull'esistenza. Come per esempio dove andiamo e che cosa succederà dopo di noi'...

Sigourney Weaver : 'Amo la fantascienza - un genere molto sofisticato' : Abito bicolore e sorriso gentile, Sigourney Weaver è stata protagonista dell'Incontro Ravvicinato del giorno alla tredicesima edizione della Festa del cinema di Roma. Per raggiungere la gremita Sala ...

La stella di Sigourney Weaver brilla sul red carpet romano : 'La fantascienza è una cosa seria' : 'La fantascienza non è solo effetti speciali, ma racconta storie profonde' afferma con decisione Sigourney Weaver alla Festa del Cinema di Roma, impegnata nell'incontro con un pubblico appassionato - ...

Sigourney Weaver : "Non sono indifesa : il ruolo della fidanzatina di Hollywood non faceva per me. Il MeToo? Non si fermerà" : Tutti se la ricordano nei panni del coraggioso Tenente Ellen Ripley nel film del 1978 diretto da Ridley Scott, Alien. Proprio lei, Sigourney Weaver, l'attrice americana consacrata da Scott e poi da Cameron è stata l'ospite speciale della giornata di oggi alla Festa del Cinema di Roma."Mio padre lavorava in tv. Amava il suo lavoro, e come lui, oggi io amo il mio. Mia madre faceva l'attrice, ma ad un certo punto ha dovuto mollare", racconta ...