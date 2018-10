Sigourney Weaver | «Basta snobbare la fantascienza»

Sigourney Weaver : "Non sono indifesa : il ruolo della fidanzatina di Hollywood non faceva per me. Il MeToo? Non si fermerà" : Tutti se la ricordano nei panni del coraggioso Tenente Ellen Ripley nel film del 1978 diretto da Ridley Scott, Alien. Proprio lei, Sigourney Weaver, l'attrice americana consacrata da Scott e poi da Cameron è stata l'ospite speciale della giornata di oggi alla Festa del Cinema di Roma."Mio padre lavorava in tv. Amava il suo lavoro, e come lui, oggi io amo il mio. Mia madre faceva l'attrice, ma ad un certo punto ha dovuto mollare", racconta ...