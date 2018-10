Siglato accordo per l' area industriale di Gela

Rugby - Siglato l’accordo tra FIR e Guinness PRO14 : garantita la partecipazione di due squadre italiane sino al 2023 : Questo nuovo accordo rappresenta un significativo passo avanti sia per il Rugby italiano che per PRO14 Rugby La Federazione Italiana Rugby (FIR) e PRO14 Rugby sono felici di annunciare che è stato siglato un accordo di massima che vedrà la FIR divenire shareholder di Celtic Rugby l’anno venturo. l’accordo garantirà la partecipazione di due squadre italiane al Guinness PRO14 sino al 2023 e un impegno ad aumentare il supporto e lo sviluppo ...

Notorius Pictures - Siglato un accordo con TaTaTu : Notorious Pictures ha siglato un accordo biennale con TaTaTu , innovativa piattaforma social di intrattenimento Avod, Advertising Video on Demand, che rappresenta il terzo operatore al mondo su base ...

Siglato l'accordo per l'apertura degli sportelli unici per il microcredito a Racconigi e Cuneo : stato Siglato oggi l'accordo per l'apertura dello Sportello Unico dell'Ente Nazionale per il microcredito presso il Comune di Racconigi e la Camera di Commercio di Cuneo. La consegna delle targhe è ...

Industria : Wmf 2018 - Siglato accordo di cooperazione con Nazioni unite (2) : (AdnKronos) - La giornata si era aperta con la presentazione del video vincitore del contest targato World manufacturing forum: 'Here and now' di Simon Rivera, video artist statunitense. Al videomaker è stato consegnato il premio di 5mila euro e una statuetta creata per l’occasione da Adi design. "I

Industria : Wmf 2018 - Siglato accordo di cooperazione con Nazioni unite : Milano, 28 set. (AdnKronos) - Seconda e ultima giornata del World manufacturing forum di Cernobbio, l’evento internazionale sul manifatturiero che da quest’anno si tiene stabilmente in Italia. Dopo il successo della prima giornata, nel corso della quale è stato presentato il Wmf Report sul manifattu

Versace : Siglato accordo con Michael Kors : La storica griffe del made in Italy passa allo stilista e imprenditore americano. Un affare da 2 miliardi di dollari. Donatella Versace resterà in azienda - Un altro pezzo di storia della nostra moda ...

Motomondiale : Enea Bastianini correrà in Moto2 nel 2019 con l’Italtrans Racing Team. Siglato un accordo biennale : Enea Bastianini sarà un nuovo pilota dell’Italtrans Racing Team, nel Mondiale 2019 di Moto2, ed affiancherà Andrea Locatelli nel prossimo campionato. La notizia era stata già ufficializzata nel corso del GP di Misano e oggi, come riporta Sky Sport, sono arrivate anche le prime dichiarazioni entusiastiche del pilota romagnolo che si è detto molto contento per questo cambiamento e la prossima avventura. l capotecnico del team, Giovanni ...

Sport contro l'abbandono scolastico Siglato accordo interistituzionale : Firmato l'accordo quadro tra il Comando delle Forze Operative Sud, la Regione Campania, l'Arcidiocesi di Napoli e la Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes, per promuovere sinergie volte al ...

Calcio femminile : Siglato l’accordo tra FIGC e Sky Sport per i diritti televisivi del campionato e della Coppa Italia : Una notizia che era già nell’aria da alcune ore e oggi, in serata, è arrivata la conferma dalla FIGC: Sky ha siglato un accordo pluriennale con la Federazione Italiana Giuoco Calcio e ha acquisito i diritti della Serie A di Calcio femminile, oltre a quelli della Coppa Italia (con le due semifinali in programma il 13 marzo 2019 e il 17 aprile 2019, e la finale del 27 aprile 2019) e la SuperCoppa Italiana 2019/2020. Una decisione che vuol ...

Rai - Lega : ‘Cda potrà votare Foa’. Gasparri e Mulè (FI) : ‘Noi decisivi per elezione’. Opposizioni : ‘Accordo Siglato ad Arcore’ : Il presidente designato verrà ascoltato dalla Vigilanza Rai prima del voto. Questa in sintesi la quadra arrivata in Commissione a Palazzo San Macuto. Il Pd polemizza anche se evita di parlare in sala stampa con i cronisti. È invece Leu a criticare l’accordo tra maggioranza e Forza Italia: “Chiara l’indicazione di riproporre Foa. Con le sedute di oggi è cancellato ogni dubbio: l’accordo tra Berlusconi c’è stato nel completo silenzio del M5S. Poi ...

POLITICHE URBANE - Siglato accordo CON LA CATALUNYA : I campi obbligatori sono contrassegnati * Commento Nome * Email * Sito web visualizza articoli simili Close Cronaca Francavilla In Sinni : a partire da giovedì 6 settembre, la nuova circumvallazione ...

Ilva - Siglato l'accordo : 10.700 assunzioni. I sindacati : ora referendum tra i lavoratori : Lo sottolinea il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, commentando i risultati del tavolo istituzionale sull'Ilva, secondo il quale 'alla fine ha prevalso il buon senso in tutti, la politica ...

Ilva - Siglato accordo al Mise. Da Arcelor ok a 10.700 assunti : Salgono i lavoratori da assumere subito rispetto alla proposta iniziale fatta ieri. Francesca Re David, segretaria Fiom Cgil parla di «accordo fatto, da sottoporre all’approvazione dei lavoratori»...

Ilva - Siglato l'accordo al Mise : 15.08 I rappresentanti dei sindacati e di ArcelorMittal e i commissari straordiri hanno siglato l'ipotesi di accordo sull'Ilva al ministero dello Sviluppo economico, alla presenza del ministro Luigi Di Maio. Il testo sarà sottoposto al referendum dei lavoratori. Viene confermata l'assunzione di 10.700 lavoratori.