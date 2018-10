Si smuovono le acque per Huawei P10 Lite Vodafone e TIM | anticipazioni sulle prossime

optimaitalia

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Emergono proprio oggi 25 ottobre alcune indicazioni molto interessanti per gli utenti che seguono sempre con interesse le vicende diP10, almeno per quanto riguarda le versioni brandizzatee TIM. Ad inizio settimana abbiamo notato come qualcosa si stia muovendo in primis per i prodotti no brand, considerando il fatto che dal nostro articolo è trapelata l'intenzione da parte del produttore di rilasciare l'aggiornamento con GPU Turbo. In questo frangente occorre soffermarsi su quello che sta per avvenire con altre due varianti popolari in Italia.In particolare, le novità più significative arrivano proprio per chi dispone di unP10, considerando il fatto che la patch B370 dovrebbe portare con sé proprio GPU Turbo. Il pacchetto software è apparso in queste ore su Firmware Finder, esattamente come avvenuto per i no brand di recente, e nel giro di ...