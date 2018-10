Si fermano i sindacati di base La mappa degli scioperi

agi

Alla Regione non si muove nessuno I sindacati fermano la mobilità voluta dal Governo

Braccia incrociate mercoledì 17 ottobre nell'azienda che si occupa di diversi servizi all'interno di Ast.

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Primo sciopero generale domani per il governo giallo-verde. A protestare è il sindacalismo di: Cub, Sgb, Si-Cobas, Usi-Ait, Usi e Sisa (per il comparto scuola). Manifestazioni si terranno a Milano, Torino, Firenze, Roma, Napoli, Taranto, Palermo, Padova, Vicenza, Catania. Ad incrociare le braccia i lavoratori pubblici (scuola, sanità, trasporti, Pa) e privati aderenti alle sigle sindacali. Disagi sono attesi nel trasporto pubblico locale e ferroviario, dove lo sciopero inizia dalle ore 21.00 di stasera. Obiettivo deidiè "rilanciare il conflitto per contrastare le disuguaglianze", perché "padroni, governi e finanza hanno massacrato lavoratori, pensionati e ceti popolari". A Roma, l'agitazione interesserà i collegamenti Atac (bus, tram, metropolitane, ferrovie Termini-Centocelle, Roma-Lido, ...