Si apre il caso Roma Salvini vs Raggi

Genoa - il ritorno di Juric non calma le acque : un messaggio vocale di Criscito apre un caso : Nonostante il cambio in panchina, ritenuto necessario dal presidente Preziosi, in casa Genoa il caos regna ancora sovrano. Stando a quanto riportato dall’edizione genovese di Repubblica, da martedì ci sarebbe un messaggio vocale di Criscito, capitano del Grifone, in giro su Whatsapp: l’audio di circa 13 secondi, in cui il difensore spiega le motivazioni che gli ha dato Preziosi per spiegare l’esonero di Ballardini, era ...

Cristiano Ronaldo accusato di stupro nel 2009 da una donna a Las Vegas. La polizia riapre il caso. CR7 : 'Fake news' : La polizia di Las Vegas ha deciso di riaprire un caso di presunto stupro ai danni di Kathryn Mayorga, una donna americana che giovedì della scorsa settimana ha avviato una causa legale nel tribunale ...

Le Iene Show 2018 - i servizi della prima puntata / Fobia ponti - si riapre il caso della strage di Erba? : I servizi della prima puntata delle Iene Show 2018. Dal focus sul Ponte Morandi allo scherzo a Ivan Zaytsev, passando per la strage di Erba e il tema HIV.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 07:00:00 GMT)

Inter-Fiorentina - i nerazzurri conquistano i tre punti ma si apre un caso : lite tra Spalletti e un calciatore [VIDEO] : Nonostante la vittoria contro la Fiorentina, una piccola macchia rischia di rovinare una serata conclusasi con un bottino forse maggiore di quello che l’Inter avrebbe meritato. Nel finale Luciano Spalletti ha ripreso in maniera veemente Keita Baldè, che dopo il triplice fischio dell’arbitro ha rifiutato di dare la mano al suo mister per poi essere calmato da D’Ambrosio, autore del gol della partita. Keita, rispetto alle ...

Il Labour apre a un referendum bis sulla Brexit in caso di "no deal". Ma Corbyn frena : Il Labour britannico apre all'opzione di un referendum bis sulla Brexit. Lo ha deciso la conferenza annuale del partito di Jeremy Corbyn, a Liverpool, approvando a valanga una mozione che prevede esplicitamente la possibilità di invocare un secondo voto popolare sull'esito dei negoziati con Bruxelles, seppure in subordine rispetto alla prospettiva di elezioni politiche anticipate, in caso di un 'no deal' o di un accordo con l'Ue firmato ...

L’Uefa riapre il caso PSG : nuova indagine per il FPF : L'Uefa riapre il caso Paris Saint-Germain e ordina una nuova indagine per verificare il rispetto dei parametri del Fair Play Finanziario. L'articolo L’Uefa riapre il caso PSG: nuova indagine per il FPF è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Salvini riapre il caso Acquarius : 'ha raccolto 50 migranti - denunceremo chi aiuta scafisti' : 'Panama ci ha tolto la bandiera sotto le pressioni del governo italiano' accusa la Ong. Sicurezza e migranti nel decreto che domani approderà in CdM -

Caso Arturo - una perizia riapre l?inchiesta sul parente del boss : Ha passato in rassegna un elenco di oltre seicento telefonate, poi ha spulciato più di 16mila immagini ricavate da facebook, ha incrociato contatti e analizzato il contenuto di alcuni...

Domenica In : Mara Venier apre con un’«arena» sul caso Argento. Ecco gli ospiti : Mara Venier Un tema divisivo e attuale. Un’ampia platea a discuterne. La nuova edizione di Domenica In condotta da Mara Venier inizierà con una sorta di “arena“. Nulla a che vedere con lo storico appuntamento che fu di Massimo Giletti, anche se l’obiettivo sarà analogo: aprire un dibattito su un argomento scottante. Siamo in grado di anticiparvi che nella puntata odierna d’esordio si parlerà di molestie con ...

Salvini indagato per il caso Diciotti. Lui apre l'atto in diretta su Facebook : La Procura di Palermo ha trasmesso al tribunale del ministri del capoluogo siciliano il fascicolo d'indagine sul caso Diciotti, chiedendo ai giudici di svolgere le indagini preliminari nei confronti ...

