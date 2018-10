Serie D Bari | Decaro | ' De Laurentiis? Ci litigo spesso | ma sta facendo bene'

Serie D - scontri tra i tifosi del Messina e quelli del Bari : feriti lievi [VIDEO] : La scorsa notte è stata caratterizzata da delle schermaglie tra i tifosi del Messina di rientro dalla trasferta di Torre del Greco e quelli del Bari, reduci dal viaggio da Marsala. Il luogo dello scontro è stato quello degli imbarcaderi privati della Caronte sul viale della Libertà proprio nella città dello Stretto. Il bilancio è di alcuni feriti lievi e danneggiamenti ai tornelli degli imbarcaderi. Sulla vicenda starebbe indagando la ...

Risultati Serie D Girone I - la classifica : Messina sempre più in crisi - il Bari ancora in testa alla classifica : Risultati Serie D Gironi I, la classifica – Si sono giocate partite molto importanti valide per il campionato di Serie D, indicazioni per il proseguo del campionato e per le zone alte e basse della classifica. Spettacolo vero nel Girone I, il Bari non va oltre l’1-1 contro il Marsala, si tratta del secondo pareggio consecutivo per la squadra del presidente De Laurentiis. sempre più in crisi il Messina, altro ko per i siciliani questa ...

Risultati Serie D LIVE - il Bari sul campo del Marsala : Risultati Serie D – La Serie D torna in campo per una nuova giornata, un girone che promette spettacolo è quello I. Il Bari sul campo del Marsala, la squadra del presidente De Laurentiis alla ricerca della vittoria dopo il pareggio l’ultima giornata. In crisi il Messina, il club siciliano in campo contro il Turris. In campo anche l’Avellino contro il Lanusei. Risultati Serie D LIVE GIRONE A Arconatese – Lavagnese ...

Serie D - doppio record per il Bari : la squadra al lavoro per la trasferta contro il Marsala [VIDEO] : Percorso fino al momento straordinario per il Bari nel campionato di Serie D, la squadra del presidente De Laurentiis è la netta favorita alla vittoria finale del torneo. Nell’ultimo match di campionato il Bari non è andato oltre il pareggio davanti al pubblico amico contro gli avversarsi del Turris, un punto che ha permesso al Bari di continuare a guidare la classifica con tre punti di vantaggio su Acireale e Locri. La squadra del ...

Serie D - i risultati di domenica : primo pareggio per il Bari - vince ancora il Cesena. Crolla l'Avellino - Modena ok : ...3-1 Este-Cartigliano 1-1 Levico Terme-Montebelluna 0-1 Union Arzignanochiampo-Sandona 1-1 Union Feltre-Campodarsego 0-0 Virtus Bolzano-Cjarlins Muzane 1-1 Girone D Adrense-Axys Zola 3-0 Calvina Sport-...

Risultati Serie D Girone I e la classifica - il Bari non va oltre il pareggio : crisi nera per il Messina [FOTO e VIDEO] : 1/7 Foto Instagram ...

Bari super in Serie D : i pugliesi sono un rullo compressore : Il Bari è un vero e proprio rullo compressore: la squadra acquistata questa estate da De Laurentiis dopo il clamoroso fallimento sta vincendo nettamente tutte le partite di Serie D. I pugliesi sono il miglior attacco del Girone I con 13 goal fatti ed uno solo subito. Non ci sarà storia, se il Bari continuerà con questo passo, per le altre squadre. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE ...

Serie D Bari - Cornacchini ridisegna l'attacco : Bari - Torna Floriano e il tecnico Cornacchini medita di modificare il tridente. Dopo appena quattro giornate di campionato, il tecnico medita novità: dispersa l'inamovibilità di Neglia, confida in ...

Risultati Serie D - il Bari è inarrestabile : quarta vittoria consecutiva - gol ed emozioni tra Cittanovese e Messina [VIDEO] : Risultati Serie D – Il Bari è uno spettacolo nel campionato di Serie D, quarta vittoria consecutiva e vetta della classifica sempre più al sicuro, il torneo è solo all’inizio ma la promozione sembra quasi certa per una squadra così forte ed attrezzata come quella del presidente De Laurentiis. Colpo grosso sul campo dell’igea Virtus, 0-3 il risultato finale che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro, in ...

Serie D - i risultati : Bari ancora a punteggio pieno - pari per l'Avellino : Quarta giornata di Serie D agli archivi, con in campo le grandi della categoria. Nel girone D, non sbagliano Modena e Reggio Audace, entrambi vittoriose. I gialloblù hanno sconfitto in casa l'...

Risultati Serie D - il Bari è uno spettacolo : tris alla Cittanovese - vetta della classifica e pubblico fantastico [FOTO e VIDEO] : Risultati Serie D – Si è giocata una giornata molto importante valida per il campionato di Serie D, in particolar modo continua la marca del Bari, la squadra del presidente De Laurentiis si candida ad essere la netta favorita per la vittoria del campionato. pubblico delle grandi occasioni al San Nicola per una partita di Serie D, contro la Cittanovese finisce con un netto 3-0 grazie alle reti di Simeri (rigore), Di Cesare e ...

Serie D - i risultati della 2giornata : Cesena ok - poker Bari. Vincono anche Avellino e Modena : Axys Zola-Fiorenzuola 0-2, Ciliverghe-Classe 3-2, Lentigione-Modena 0-1, Mezzolara-Calvina Sport 1-1, Pergolettese-Adrense 1-0, Reggio Audace-San Marino 1-1, Vigor Carpaneto-Sasso Marconi 2-0. Girone ...

Spettacolo Bari - in 13.000 in Serie D : pubblico delle grandi occasioni [FOTO] : Si è giocata la seconda giornata del campionato di Serie D, un campionato sempre più spettacolare grazie alla presenza di piazze prestigiose. Continua il dominio da parte del Bari che ha vinto con il risultato di 4-1 contro la Sancataldese, in gol Neglia (doppietta), Floriano e Piovanello, punteggio pieno in classifica. Spettacolo allo stadio San Nicola, in 13.000 per spingere la squadra verso la vittoria, cori, coreografie e delirio per ...