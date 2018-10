Serie B | Malagò annuncia | “La palla adesso passa alla Figc”

calcioweb.eu

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Il presidente del Coni Giovanniha preferito non esporsi in maniera manifesta in meritosentenza del Tar del Lazio, che ha rimesso in discussione il format dellaB a 19 squadre, deciso ad agosto dal commissario straordinario Fabbricini: “Non ho mai commentato sentenze della giustizia sportiva, figuriamoci di quella ordinaria. La Federcalcio ha un presidente eletto all’unanimità, credo che verrà convocato un consiglio e dovranno prendere le opportune decisioni: le persone preposte si prenderanno la responsabilità, laa loro“. A margine del convegno “L’evoluzione dell’informazione. Dmacchina da scrivere al tablet: la verita’ al tempo delle fake news”, organizzato in occasione dei trent’anni dell’Agenzia di Stampa Italpress al Salone d’Onore di Palazzo H al Foro Italico,ha ...