Serie B | Giorgetti | “Costretti a intervenire perché nessuno dava risposte alle società”

: Giorgetti, Serie B caso giustizia negata - contribuenti : Giorgetti, Serie B caso giustizia negata - napolimagazine : GOVERNO - Giorgetti: 'Reagiremo alla violenza e ai ricatti negli stadi di calcio, Serie B caso di giustizia negata' - Mediagol : Giorgetti sul caos ripescaggi: 'Bisogna decidere chi ha il diritto di andare in #SerieB, l'Entella...' -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) “Il Governo non aveva nessuna voglia e nessun interesse a— lo dico anche rispettoparole pronunciate dal presidente della Fifa, Gianni Infantino — sulla giustizia sportiva. Siamo stati costretti a prendere un’iniziativadelleagli interessi delle società. Non è stata un’invasione di campo, ma un caso di giustizia negata“. Queste le parole di Giancarlo, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport, dopo la decisione del Tar del Lazio di smontare il format a 19 squadre dellaB. “Da dove ricominciamo? Dal rispetto per la sentenza del Tar e dalla speranza che in tempi brevissimi il Collegio di garanzia decida chi ha il diritto di andare inB“, ha spiegato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. “Con il Coni – ha proseguito– abbiamo ...