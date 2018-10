SERIE B FEMMINILE | DOMANI LA PRESENTAZIONE DELLA SQUADRA DELLA VIRTUS TRAPANI

Volley femminile - SERIE A1 2018-2019 : come vedere in tv il Campionato. Tutti gli appuntamenti e il programma : La Serie A1 2018-2019 di Volley femminile si preannuncia estremamente avvincente e appassionante, il massimo campionato italiano ripartirà nel weekend del 27-28 ottobre subito dopo i Mondiali che hanno visto protagonista una grande Italia capace di conquistare la medaglia d’argento. Le azzurre hanno incantato in Giappone e saranno anche loro ai nastri di partenza nei rispettivi club, pronte a darsi battaglia per raggiungere gli obiettivi ...

Volley femminile - SERIE A1 2018-2019. Club Italia da urlo : il campionato ha trovato la mina vagante? : ... con i tornei che qualificano per Tokyo 2020, gli Europei, la Nations League, la Coppa del Mondo e chi più ne ha più ne metta. E' vero che l'età media della nazionale azzurra era la più bassa del ...

Volley femminile - SERIE A1 2018-2019. Club Italia da urlo : il campionato ha trovato la mina vagante? : Promosse d’ufficio al piano superiore, quello dei divani in pelle e delle scrivanie in mogano. Le ragazze terribili, almeno una buona parte, quelle abituate a studiare coreografie e balletti in panchina durante il Mondiale giapponese ma pronte ad ogni evenienza, tornano al Club Italia e vogliono dare fastidio a tutte le rivali in questa Serie A1 che per molte di loro è il primo impatto con il Volley che conta che potrebbe trasformarsi ben presto ...

Volley femminile - SERIE A1 2018-2019 : le rose e le giocatrici delle 13 squadre. Novara e Conegliano favorite : Nel weekend del 27-28 ottobre scatterà la Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Il massimo campionato italiano sta per incominciare, 13 squadre ai blocchi di partenza pronte a darsi battaglia. Novara e Conegliano favorite per la corsa verso lo scudetto, Scandicci ha le carte in regola per provarci. In palio 8 posti per i playoff, l’ultima retrocederà in Serie A2 insieme al Club Italia che l’anno prossimo ritornerà in cadetteria. Di ...

Volley femminile - SERIE A1 2018-2019 : Paola Egonu la star del Campionato. Novara punta allo scudetto con la stella dell’Italia : Inizia il campionato di Serie A1 femminile e parte l’assalto di Novara al trono di Conegliano. In testa alla carovana novarese che si appresta ad assediare il fortino veneto c’è proprio lei, la star del Mondiale giapponese, la giocatrice che ha conteso a Boskovic il titolo di migliore pallavolista del globo e che ha saputo conquistare quello di migliore opposta: Paola Egonu. La giovanissima protagonista del Mondiale appena concluso parte già da ...

Pallavolo Femminile SERIE A : domani la presentazione dei calendari : Pallavolo Femminile Serie A, domani verranno presentati i calendari della nuova stagione dopo la splendida cavalcata azzurra ai Mondiali domani dalle 11.30, la Lega Pallavolo Femminile Serie A terrà l’annuale presentazione dei campionati negli studi RAI di via Mecenate, con la bellissima novità che saranno trasmessi per la prima volta in diretta su Rai Sport+HD, canale 57 e 58 del digitale terrestre. All’evento saranno presente ...

Pallavolo - mercoledì la presentazione del Campionato di SERIE A Femminile : La presentazione del Campionato di Serie A Femminile sarà in diretta su Rai Sport + HD mercoledì 24 ottobre alle 11.30 Sarà ancora targata Rai la grande Pallavolo italiana. Dopo aver seguito l’intera avventura della Nazionale di Davide Mazzanti, splendida medaglia d’argento ai Mondiali in Giappone, con risultati d’ascolto straordinari, Rai Sport + HD trasmetterà in diretta la presentazione del 74° Campionato di Serie A ...

Volley femminile - SERIE A1 2018-2019. La griglia di partenza : favorite e outsider del campionato delle “ragazze d’argento” : Il Mondiale giapponese ci consegna un campionato italiano che, se non è quello più bello e interessante del mondo, poco ci manca. Tutte le vice campionesse del mondo, qualche campionessa serba, tante protagoniste che si sono segnalate ad altissimi livelli nella kermesse giapponese, il ritorno del Club Italia con tante azzurre di oggi e di domani, la curiosità di vedere all’opera tre, o addirittura quattro, generazioni di atlete a confronto. La ...

Volley femminile - SERIE A1 2018-2019. La griglia di partenza : favorite e outsider del campionato delle “ragazze d’argento” : Il Mondiale giapponese ci consegna un campionato italiano che, se non è quello più bello e interessante del mondo, poco ci manca. Tutte le vice campionesse del mondo, qualche campionessa serba, tante protagoniste che si sono segnalate ad altissimi livelli nella kermesse giapponese, il ritorno del Club Italia con tante azzurre di oggi e di domani, la curiosità di vedere all’opera tre, o addirittura quattro, generazioni di atlete a confronto. La ...

Volley femminile - SERIE A1 2018-2019 : dove giocheranno tutte le azzurre della Nazionale? : L’Italia ha concluso al secondo posto i Mondiali 2018 di Volley femminile, le azzurre si sono dovute inchinare alla Serbia in una tiratissima finale ma questa medaglia d’argento è un ottimo trampolino di lancio per il futuro con il mirino puntato verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Ma dove giocheranno le vicecampionesse del mondo nella stagione 2018-2019? Le azzurre della Nazionale militeranno esclusivamente nella nostra Serie A. La ...

Volley femminile - SERIE A1 2018-2019 : dove giocheranno tutte le azzurre della Nazionale? : L’Italia ha concluso al secondo posto i Mondiali 2018 di Volley femminile, le azzurre si sono dovute inchinare alla Serbia in una tiratissima finale ma questa medaglia d’argento è un ottimo trampolino di lancio per il futuro con il mirino puntato verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Ma dove giocheranno le vicecampionesse del mondo nella stagione 2018-2019? Le azzurre della Nazionale militeranno esclusivamente nella nostra Serie A. La ...

Basket femminile - le migliori italiane della terza giornata di SERIE A1. Sara Bocchetti e Martina Bestagno al top della domenica : Nella terza giornata di Serie A1 femminile, delle italiane che si sono messe in evidenza, diverse sono quelle che già fanno parte del giro della Nazionale maggiore. A dividersi il posto più luminoso della ribalta sono, però, due giocatrici che con la Nazionale non hanno mai avuto l’occasione di giocare un grande torneo internazionale, ma sono sempre rimaste presenti per dare il loro contributo: Sara Bocchetti e Martina Bestagno. Partiamo ...

Rugby a 7 femminile - World SERIEs Glendale 2018 : vince la Nuova Zelanda - exploit USA : Si è conclusa nella notte italiana la prima tappa delle World Series del Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. A Glendale, Colorado (USA), trionfo della Nuova Zelanda sugli USA, vera sorpresa di giornata. Completa il podio il Canada, che supera la Francia. Finale Nuova Zelanda-USA 33-7 Finale 3° posto Canada-Francia 28-0 Finale 5° posto Irlanda-Australia 19-21 Finale 7° ...

Rugby - SERIE A maschile e femminile : i risultati della giornata : Rugby, Serie A maschile e femminile sono giunte rispettivamente alla 2ª e 3ª giornata di campionato Prima vittoria stagionale per il Sitav Lyons Piacenza che dopo la seconda giornata di campionato balza in testa alla classifica del Girone 1 che si presenta molto equilibrato. Per i piacentini successo per 35-20 sul Rugby Milano che vale il primato. Unica vittoria esterna è quella del Parabiago sul TKGroup Torino per 20-10. Successi interni ...