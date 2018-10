Serie A1 | verso la terza giornata | TC Prato a caccia di punti

Calcio - il TAR del Lazio approva il ricorso dei club - la Serie B verso il ritorno a 22 squadre : Ancora una novità nell’infinita querelle legata alla composizione della Serie B 2018-2019. Il TAR del Lazio ha infatti accolto le istanze cautelari di Pro Vercelli e Novara, con l’effetto di sospendere l’efficacia di tutti i provvedimenti sulla formula della B impugnata dai club. La questione, nella sostanza, è stata rimandata alla FIGC: quest’ultima, però, stavolta non sembra in grado di potersi discostare molto dal ...

Risultati Serie A / Classifica aggiornata e diretta gol live score : big verso le Coppe (9^ giornata) : Risultati Serie A: diretta gol live score delle partite e la Classifica aggiornata nella 9^ giornata del primo campionato italiano. Ecco gli anticipi di oggi 20 ottobre 2018.(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 13:08:00 GMT)

Serie C - la Juve B interrompe la corsa dell’Arezzo verso la vetta : decisivo Nocchi : 1/33 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Serie C - ecco i deferimenti : campionato verso clamorosi ribaltoni e possibili esclusioni [NOMI e DETTAGLI] : In arrivo clamorosi ribaltoni che riguardano il campionato di Serie C, caos sempre più evidente per quanto riguarda la terza categoria nel torneo italiano. Secondo le ultime indiscrezioni il Procuratore federale ha deferito al TFN l’amministratore unico della Triestina Mauro Milanese, il segretario Giuseppe D’Aniello per aver violato i doveri di lealtà sportiva e correttezza per aver depositato una fideiussione considerata falsa. A titolo ...

Serie A Empoli - Antonelli verso il rientro con il Frosinone : Empoli - L' Empoli sta per iniziare la settimana che lo porterà alla sfida contro il Frosinone . Gara spartiacque, uno scontro salvezza dove invertire un ruolino di marcia che ha suscitato qualche ...

Nazionale verso la Serie B - gira una voce in Figc : come potrebbero far fuori Roberto Mancini senza esonerarlo : ... comunque, non è tutta da addebitare all'allenatore ma anche alla Federazione che annaspa senza trovare una via d'uscita per riportare il calcio italiano in cima tra i più grandi d'Europa e del mondo.

Goldman Sachs - il report ammazza-Italia dopo la manovra : 'Verso una Serie di downgrade' : 'A nostro avviso - si legge nella nota della banca americana - una politica fiscale così aggressiva metterà l'economia e gli asset italiani sotto pressione, oltre ad aumentare il rischio di una serie ...

Il TFN stoppa i ricorsi sui ripescaggi : Serie B verso la conferma a 19 squadre : Il Tribunale federale nazionale della Federcalcio ha giudicato inammissibili i ricorsi di cinque club, Ternana, Pro Vercelli, Siena, Catania e Novara, contro il blocco ai ripescaggi in Serie B. La decisione della giustizia sportiva conferma di fatto il format a 19 squadre della Serie cadetta. La Federcalcio ha confermato ufficialmente con un comunicato la notizia […] L'articolo Il TFN stoppa i ricorsi sui ripescaggi: Serie B verso la ...

Serie A Inter - Steven Zhang verso la presidenza del club : MILANO - Erick Thohir si appresta a cedere il 30% delle quote Inter ancora in suo possesso. L'indonesiano, con gli accordi presi nel 2016 può, e dovrebbe, esercitare l'opzione che gli permetterà di ...

Serie B - Balata : 'Nessuna chiusura verso l'Entella' : ... progetto cofinanziato dalla commissione europea contro il razzismo nello sport, che si è tenuta al Link Campus University di Roma - è ovvio che dobbiamo fare attenzione nel tutelare il valore del ...

Parte la campagna Kickstarter del libro "Attraverso il Moongate" che racconta la storia di Richard Garriott - Origin Systems e della Serie Ultima : Partita la campagna Kickstarter del libro "Attraverso il Moongate". Scritto da Andrea Contato, si tratta di due volumi dove viene raccontata la storia di Richard Garriott, Origin Systems e della famosa serie Ultima.Il libro approfondisce anche gli altri capolavori sviluppati Origin Systems e ha come obiettivo l'esplorazione della più importante serie di giochi di ruolo di sempre."Se hai mai giocato un gioco di ruolo per computer (CRPG), è ...

Narcos - il figlio di Pablo Escobar contro la Serie Netflix : “Crea attrazione verso la figura di mio padre. È da irresponsabili” : “La serie televisiva su Pablo Escobar? Ha utilizzato la sua storia in modo irresponsabile”. Parola di Juan Pablo Escobar, il figlio del più celebre narcotrafficante della storia. Che ha ripudiato la figura paterna e adesso attacca Narcos, la serie di Netflix che ha rilanciato la figura del suo genitore negli ultimi tempi. “L’ibristofilia in psicologia rappresenta l’attrazione che le persone tendono a nutrire nei confronti di ...

Caos Serie B : Entella verso la riammissione - ma ha già giocato in C : L'Entella non si era unita ai ricorsi delle altre e martedì ha così esordito in Serie C, battendo il Gozzano per 3-1: la partita va verso l'annullamento. L'articolo Caos Serie B: Entella verso la riammissione, ma ha già giocato in C è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

PROBABILI FORMAZIONI / Napoli Fiorentina : Meret verso il ritorno. Quote - ultime novità live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Napoli Fiorentina: le Quote e le ultime novità live su moduli e titolari per l’anticipo di stasera al San Paolo (Serie A, 4^ giornata)(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 10:10:00 GMT)