Serie A Milan | Scaroni | «Stadio? Decisione entro la fine dell' anno»

Serie A : ecco gli squalificati - un turno per “espressione blasfema” a dirigente Milan [NOMI] : squalificati Serie A- Un turno a Federico Barba del Chievo e Vanja Milinkovic Savic della Spal. Lo ha deciso il Giudice sportivo della Serie A a proposito delle gare dell’ultimo turno di Serie A. I due sono stati espulsi. Tra i dirigenti, un turno ad Andrea Romeo (Milan) “per avere, al 29° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, proferito espressione blasfema”. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE ...

Moviola Serie A - Inter-Milan : ok i gol annullati - ma sul contatto Biglia-Nainggolan... : Inter-Milan 1-0 GUIDA Gol annullati ok Ma sul contatto Biglia-Radja... Non benissimo Guida, meglio nella ripresa dopo un primo tempo con diverse sbavature. Gli va riconosciuto un merito: sceglie di ...

Pagelle / Inter Milan (1-0) : Fantacalcio - i voti. Icardi e Politano sugli scudi (Serie A) : Le Pagelle di Inter Milan: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio Giuseppe Meazza. Il derby è nerazzurro: lo decide Mauro Icardi nel secondo minuto del recupero(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 09:42:00 GMT)

Video/ Inter Milan (1-0) : highlights e gol della partita (Serie A 9^ giornata) : Video Inter Milan (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita, Derby della Madonnina, valido nella 9^ giornata del Campionato di Serie A e giocato a San Siro.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 03:03:00 GMT)

Basket - Serie A 2018-2019 : Milano e Venezia demoliscono Pistoia e Pesaro - Bologna vince ad Avellino - bene Trieste - Sassari e Torino : Si è conclusa la terza giornata di Serie A 2018-2019, che vede ora solamente due squadre a punteggio pieno: Milano e Venezia. L’Olimpia si è imposta al Mediolanum Forum contro Pistoia per 107-83 in un incontro letteralmente dominato dal terzo quarto in poi. MVP indiscusso Mindaugas Kuzminskas, autore di 20 punti in appena 17 minuti (8/11 al tiro). Match senza storia anche quello tra Venezia e Pesaro, concluso 97-62 per la Reyer, già avanti ...

PAGELLE / Inter Milan (1-0) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 9^ giornata) : Le PAGELLE di Inter Milan: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio Giuseppe Meazza. Il derby è nerazzurro: lo decide Mauro Icardi nel secondo minuto del recupero(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 23:22:00 GMT)

Basket - Serie A : colpo Virtus ad Avellino. Milano e Venezia in vetta : Dopo le vittorie di Cantù e Varese si è chiusa nel pomeriggio e in serata la terza giornata di Serie A. TRIESTE-BRESCIA 90-86 Successo dell'Alma che piega la Germani e conquista i primi punti del suo ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Inter-Milan 1-0 - Icardi decide la partita al novantunesimo minuto : Mauro Icardi è l’uomo del destino del derby di Milano: l’Inter batte il Milan per 1-0 con un suo gol di testa realizzato al novantunesimo minuto. La sua realizzazione è il coronamento di una prestazione interista particolarmente convincente, dal momento che i nerazzurri si erano mostrati nettamente più propositivi del Milan lungo tutto l’arco della partita. Il successo degli uomini di Spalletti in questa nona giornata di Serie ...

Basket Serie A : risultati e classifica 3giornata. Milano e Venezia travolgono Pistoia e Pesaro. Prima gioia Trieste : Terza giornata di campionato che va agli archivi con la notizia della testa della classifica che si assottiglia e per una volta gli italiani protagonisti. A lasciare il gruppo è Cremona che nell'...

Serie A : Inter-Milan 1-0 - segna Icardi? nel recupero : Un gol di Mauro Icardi in pieno recupero manda regala il derby all'Inter, che batte 1-0 il Milan e vola a 19 punti in classifica, a +7 dai cugini. Buon primo tempo dei nerazzurri, con una traversa di De Vrij (al 35'), un paio di occasioni nitide e il gol annullato a Icardi in avvio, per un fuorigioco confermato dal Var. Anche se dopo pochi minuti la squadra di Spalletti perde Nainggolan dopo un duro scontro con Biglia. Meno incisivo il ...

Serie A : Icardi gol - Inter-Milan 1-0 : 22.35 L'Inter vince nel recupero il derby numero 293della Madonnina: Milan ko all' ultimo respiro,Icardi man of the match. Subito gol annullato all'argentino per fuorigioco che c'è, poi tentativo Politano e testa Perisic sventata da Donnanarumma.Nainggolan out dopo uno scontro con Biglia, a ruota girata De Vrij sul palo. In offside, al 42', anche la rete di Musacchio,unico sussulto del Diavolo in un primo tempo a tinte nerazzurre.Al 42' Vecino ...

Highlights Serie A : Inter-Milan 1-0 Video Gol - Pagelle e tabellino del match : Ecco a voi i Video e gli Highlights tra Inter Milan di Domenica 21 ottobre alle ore 20:30, sfida valida per la nona giornata della Serie A 2018/2019. Inter-Milan – Nel primo tempo fiammate da una parte e dall’altra. Un gol annullato per parte (Icardi e Musacchio), un palo colpito da De Vrij. Nel complesso […] L'articolo Highlights Serie A: Inter-Milan 1-0 Video Gol, Pagelle e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio ...

Derby Inter-Milan 0-0 : risultato e cronaca in diretta live - Serie A 2018/2019 : Derby Inter-Milan, 9ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Serie A - Inter-Milan 0-0 LIVE : partiti! : Inter-Milan 0-0 LIVE Inter (4-2-3-1): Handanovic, Vrsaljko, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. Allenatore: Luciano Spalletti. Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu. Allenatore: Gennaro Gattuso SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE ...