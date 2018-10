Seconda Giornata digitale in tutta la Svizzera

Volley - SuperLega 2018-2019 : Seconda Giornata - Vibo Valentia vince la maratona a Siena : Una vera e propria maratona è andata in scena al PalaEstra dove si è disputato il posticipo valido per la seconda giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Vibo Valentia ha sconfitto Siena con un pirotecnico 3-2 (30-32; 25-23; 32-30; 18-25; 15-13) e ha così infilato la seconda vittoria consecutiva in campionato, ottenendo due punti fondamentali in ottica salvezza mentre i neopromossi padroni di casa sono ancora a ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : i migliori italiani della Seconda giornata. Occhio al millennial Antonucci - Panerai e Rocchi trascinano Trieste : La seconda giornata della Serie A1 di Pallanuoto vive ancora della querelle tra Pro Recco e Posillipo sulla gara non disputata sabato. Mentre si attendono le decisioni del Giudice Sportivo in merito, vincono BPM Sport Management e Brescia. In coda punti pesanti per Trieste e Lazio, infine successi anche per Roma e Napoli. Andiamo a scoprire i migliori italiani del secondo turno della Serie A1 di Pallanuoto. Stefano Luongo (BPM Sport Management): ...

Tennis - WTA Finals Singapore 2018 : vittorie di Sloane Stephens e di Kiki Bertens nella Seconda Giornata dedicata al Gruppo Rosso : Non sono mancate le sorprese nella seconda giornata di incontri sul veloce indoor dello Sports Hub di Singapore, per l’ultima volta teatro delle BNP Paribas WTA Finals, con sette milioni di dollari di montepremi. Nel match tra le due ultime vincitrici degli US Open, che ha dato il via al Gruppo Rosso, la statunitense Sloane Stephens (n.6 WTA) si è imposta contro la giapponese Naomi Osaka (n.4 del mondo) 7-5 4-6 6-1. Nel secondo confronto ...

Volley - i migliori italiani della Seconda Giornata di Superlega. Zaytsev diventa Thor - Giannelli delizia - bentornato Piano : Nel weekend si è disputata al seconda giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito le pagelle degli italiani che si sono messi maggiormente in vista nel corso del fine settimana. IVAN Zaytsev: 10. Prestazione inverosimile dello Zar che si scatena e si carica sulla spalle una Modena andata clamorosamente in difficoltà sul campo di Castellana Grotte. L’opposto domina mettendo a segno 30 punti (65% in ...

Sollevamento pesi - Europei Junior e Under23 : Sergio Massidda e Alessandra Pagliaro raccolgono quattro medaglie per l’Italia nella Seconda Giornata - solo quarto Ruiu : Italia protagonista anche nella seconda giornata dei Campionati Europei Juniores e Under 23 di pesistica olimpica in corso di svolgimento a Zamosc, in Polonia. Gli azzurri impegnati oggi hanno raccolto quattro medaglie che si aggiungono alle sette ottenute nella giornata d’apertura con Mirco Scarantino, Giulia Imperio e Lucrezia Magistris. Le prime soddisfazioni sono arrivate stamattina con Sergio Massidda nella categoria 56 kg Junior, il ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : Seconda Giornata - Trento e Civitanova rispondono a Perugia. Zaytsev ne firma 30 - Modena si salva : Dopo l’anticipo vinto ieri da Perugia sul campo di Verona, oggi si è disputato il resto della seconda giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile (in attesa del posticipo di martedì tra Siena e Vibo Valentia). Civitanova e Trento hanno risposto brillantemente al successo dei Campioni d’Italia mentre Modena ha clamorosamente lasciato per strada un punto contro la non irresistibile Castellana ...

Rugby - Coppa Italia 2018-2019 : il posticipo della Seconda Giornata premia il Valorugby Emilia. Lazio battuta 19-7 : Va al ValoRugby Emilia il posticipo della Coppa Italia di Rugby: superato per 19-7 il Viadana. Nel primo tempo gli ospiti chiudono in vantaggio per 3-7 grazie alla meta di Ribaldi trasformata da Di Marco dopo la punizione di Gennari. Nella ripresa però tre piazzati di Gennari e la meta di Dell’Acqua trasformata ancora da Gennari fissano lo score sul 19-7 finale. Di seguito risultati e classifica dopo la seconda giornata: Girone 1 Risultati San ...

Seconda Giornata di Italia a 5 stelle - bagno di folla per Di Maio : Roma, 21 ott., askanews, - Al via al Circo Massimo la Seconda giornata di Italia a 5 stelle, la tradizionale kermesse del Movimento guidato da Luigi Di Maio. Il vicepresidente del Consiglio si concede ...

Seconda Giornata di Italia a 5 stelle - chiude Grillo : Roma, 21 ott., askanews, - Al Circo Massimo Seconda giornata di Italia a 5 stelle, la tradizionale kermesse del Movimento guidato da Luigi Di Maio. Il vicepresidente del Consiglio si concede un bagno ...

Italia 5 Stelle 2018 a Roma : la Seconda Giornata di kermesse del M5s al Circo Massimo : ...Rousseau e responsabile ricerca e sviluppo ANGELO TOFALO Sottosegretario Ministero della Difesa ANDREA CIOFFI Sottosegretario Ministero Sviluppo Economico LAURA CASTELLI Vice Ministro Economia e ...

Afghanistan - Seconda Giornata di voto : paura per nuovi attacchi : Secondo giorno di voto per le elezioni parlamentari in Afghanistan, dopo le violenze e il caos che sabato hanno ucciso almeno 38 persone e causato ritardi e interruzioni delle votazioni. Il presidente ...

Leopolda - la Seconda giornata. Minniti : "Io candidato? Per ora no" / DIRETTA : SCALFAROTTO - Europa contro nazionalismo, crescita contro assistenzialismo, scienza contro superstizione, giustizia contro giustizialismo, vero contro virale, democrazia contro plebiscitarismo, ...

Pallanuoto - A1 2018-2019 : risultati e classifica della Seconda giornata. Non gioca la Pro Recco - vincono AN Brescia e Sport Management : Un po’ di stupore: manca un match tra quelli disputati nella seconda giornata del campionato maschile di A1 di Pallanuoto. È quello che vede protagonista la compagine campione d’Italia, la Pro Recco. Problemi tecnici (bloccata la pedana dell’aquagym) e incontro non disputato. Ora attenzione alle decisioni del giudice Sportivo: c’è la possibilità di dare vittoria a tavolino al Posillipo. Ne approfittano le grandi rivali: ...

Rugby – Coppa Italia : disputata la Seconda Giornata - tutti i risultati dei due gironi : Ecco tutti i risultati della seconda giornata della Coppa Italia di Rugby, tanti i risultati a sorpresa seconda vittoria consecutiva per il Valsugana Rugby Padova che nella seconda giornata del Girone 1 della Coppa Italia espugna il campo del Mogliano per 21-12 e vola in testa in solitaria a quota 9 punti. Partita che si mette subito in discesa per gli ospiti che chiudono il primo tempo in vantaggio sul 6-0. Nella ripresa a nulla valgono ...