Seat - Luci alla ribalta | tra stile e sicurezza

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Non capita spesso di assistere a un focus su quanto siano interconnessi lo sviluppo del compartoe il design. Abbiamo seguito il tutto al Centro tecnicodi Martorell, non lontano da Barcellona,sezione dedicata alle problematiche emessa a punto dei gruppi ottici dei vari modelli, nonché allilluminazione interna. Una sezione che lavora anche per altri marchi collegati a quello spagnolo, come Audi e Porsche. Anche perché, oggi, i "punti luce" di unauto sono una delle componenti alle quali le Case si affidano di più per affermare la propria "firma" e identità stilistica. Utilizzando le tecnologie più aggiornate, come quella dei Led, o dei Full Led dellultima nata, la Tarraco, che sfrutta tale soluzione pure nellabitacolo. Ed è proprio uno di quei casi in cui ti rendi conto di quanto lavoro vi sia dietro le quinte per contribuire a far nascere ...