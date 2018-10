Scuola | Rete studenti e UDU replicano a ministro Bussetti | ‘La scuola italiana così

Tumori - il sarcoma fa Scuola : entro il 2020 rete nazionale delle neoplasie rare : Il sarcoma ‘fa scuola’: dall’esperienza maturata nella gestione di questa neoplasia arriva la spinta finale per concretizzare la rete nazionale Tumori rari, integrazione delle Reti oncologiche regionali in collaborazione con le Reti malattie rare. L’anno scorso organizzazioni di pazienti, clinici e aziende hanno redatto la ‘sarcoma Policy Checklist’, che indicava la via da seguire per combattere la patologia ...