Scuola | personale ATA con livelli retributivi bloccati e più responsabilità

Scuola - altro che Flax Tax : ‘Quella è per i ricchi - la Scuola è di tutti : investiamo su docenti e personale’ : Si è fatto un gran parlare nelle ultime settimane dei tagli operati nel comparto scuola all’interno della Legge di Bilancio 2019: naturalmente, l’opposizione al governo leghista-pentastellato non perde occasione per attaccare le politiche dell’esecutivo, tirando in ballo anche e soprattutto gli altri provvedimenti varati dai partiti di maggioranza per il prossimo anno. Il deputato del Partito Democratico, Francesco Boccia, ha ...

Sciopero Scuola 12 e 26 ottobre : protestano studenti - docenti e personale scolastico : A ottobre saranno di scena diversi scioperi. Tanti i settori interessati, come ad esempio quello dei trasporti pubblici [VIDEO], ma non mancheranno proteste in ambito scolastico. Dopo la manifestazione dello scorso 11 settembre, assisteremo ad altre due agitazioni nel corso delle prossime settimane. Ad incrociare le braccia per primi saranno gli studenti. In data venerdì 12 ottobre ci sara' una mobilitazione studentesca a livello nazionale, che ...

Scuola - Personale ATA : calcolo delle ferie spettanti - differenze e monetizzazione : In merito alle richieste giunte dal Personale ATA riguardanti le ferie spettanti, occorre fare una distinzione tra il Personale assunto con contratto a tempo indeterminato e quello assunto, invece, con contratto a tempo determinato. Nel primo caso, il calcolo del numero di giorni di ferie è in stretta relazione con l’anzianità di servizio: chi ha un’anzianità di servizio inferiore ai tre anni, può beneficiare di 30 giorni di ferie ...

