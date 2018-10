Scuola | ministro Bussetti | ‘Concorsi docenti? Si cambia | basta con gli idonei | sarà la

Scuola - ministro Bussetti : ‘Docenti e presidi dipendenti delle Regioni con più risorse per gli stipendi’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha rilasciato un’intervista al quotidiano ‘Il Corriere della Sera’ all’interno della quale ha parlato della proposta delle Regioni Lombardia e Veneto per la cosiddetta ‘regionalizzazione’ o autonomia differenziata: insegnanti e presidi diventerebbero dipendenti della Regione e non più dello Stato. Bussetti su regionalizzazione: insegnanti e presidi dipendenti ...

Concorso 12mila docenti Educazione Fisica/ Scuola - maxi bando Miur annunciato dal Ministro Bussetti : Si annuncia una importante svolta nelle scuole primarie, asilo ed elementari, con l'arrivo tramite maxi Concorso di 12mila insegnanti di Educazione Fisica(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 12:33:00 GMT)

Al via alla Fortezza da Basso Didacta Italia - la tre giorni sulla Scuola e la formazione. Visita del ministro dell'Istruzione Bussetti : ... che premino l'eccellenza e la qualità nel campo della cultura, dell'Istruzione, della moda, della scienza e dell'artigianato, ha rilevato il presidente di Firenze Fiera Leonardo Bassilichi, che ha ...

Concorso Scuola infanzia e primaria ultime notizie : oggi la firma del decreto da parte del ministro Bussetti : Secondo quanto promesso dal ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, per oggi, mercoledì 17 ottobre, è prevista la sua firma sul decreto ministeriale che avvierà la procedura di Concorso per i docenti delle primarie. Il titolare del dicastero di Viale Trastevere lo ha dichiarato a margine della visita effettuata nella giornata di ieri a Venezia. Bussetti: ‘Firmo il decreto per il Concorso infanzia e primaria’ Incalzato dalle ...

Scuola - concorso infanzia e primaria ultime notizie : in arrivo il Decreto del Ministro Bussetti : Il Decreto ministeriale riguardante il concorso straordinario per la Scuola dell’infanzia e la primaria è ormai in dirittura d’arrivo. Come riportato dal quotidiano ‘Italia oggi’ di martedì 16 ottobre, al massimo, entro una settimana verrà firmato dal Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, in modo da poter chiudere le domande di partecipazione entro il prossimo mese di dicembre ed arrivare alla compilazione delle ...

'Un team di esperti per portare l'innovazione a Scuola' - la promessa su Facebook del ministro dell'Istruzione - : ... vorrei spendere due parole anche sulla mia idea di innovazione del mondo dell'Istruzione". Il sogno di una scuola che non rimane indietro rispetto alle innovazioni è quello che ha il ministro, ...

Scuola - precariato e supplenze : ministro Bussetti annuncia ‘Presto un concorso per giovani laureati’ : Il clamoroso fallimento del piano assunzionale del Miur per l’anno scolastico 2018/2019 ha indotto il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, a correre ai ripari per una situazione che ogni anno si ripresenta, alla faccia di chi vorrebbe risolvere una volta per tutte il problema della ‘supplentite’. Il ministro ha già messo le mani avanti, affermando che, essendosi insediato a giugno, c’era troppo poco tempo per ...

Lettera di MSA al Ministro Bussetti : alcune proposte per la Scuola : A pochi mesi dall’insediamento del nuovo governo, il prof. Luciano Scandura, in qualità di coordinatore nazionale dell’Associazione MSA comparto scuola, ha inviato una Lettera al Ministro Bussetti per mettere in risalto alcuni aspetti su cui ritiene sia fondamentale intervenire per rendere la scuola un sistema davvero efficace e capace di sviluppare tutte le sue potenzialità. Attraverso questa Lettera, MSA ha richiesto al Ministro di fornire ...

Scuola - ministro Bussetti : ‘Ecco la mia idea di innovazione del mondo dell’istruzione’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha pubblicato questa mattina un post sulla propria pagina ufficiale Facebook in cui esprime la propria opinione in merito all’innovazione del mondo dell’istruzione. Il nuovo titolare del dicastero di Viale Trastevere ha sottolineato l’importanza di mettersi al passo con ‘i cambiamenti generati dalle innovazioni’: l’argomento è stato trattato dal ministro ...

Scuola - ministro Bussetti e la riforma reclutamento docenti : cosa aspettarsi? : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha più volte ribadito nelle scorse settimane l’esigenza di riformare il sistema di reclutamento dei docenti, tanto più che abbiamo assistito anche quest’anno al solito massiccio ricorso alle supplenze: anzi, ancora di più quest’anno, visto che sono rimaste vuote oltre la metà delle cattedre messe a disposizione dal Mef (solo 25.105 quelle assegnate su un totale di 57.322 posti ...

Scuola - ministro Bussetti vuole più sport alla primaria : ecco il ddl Lega-M5S : ‘Occorre rivedere la disciplina relativa all’organizzazione delle attività sportive scolastiche’. Questo è quanto si legge nella nota di aggiornamento al Def, in merito ad un argomento finito nel dimenticatoio da ben 60 anni. Si partirà dalla Scuola primaria dove, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, verrà predisposto il reclutamento di docenti idonei all’insegnamento ...

Scuola - commissariato il ministro Bussetti : la sentenza di oggi del Tar del Lazio : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, commissariato dal Tar del Lazio in quanto il Ministero dell’Istruzione non ha ripristinato la seconda ora di primo strumento nel biennio dei licei musicali. Il Tar ha accolto il ricorso presentato dall’Anief riguardante la mancata esecuzione da parte del Miur delle sentenze che imponevano il suddetto ripristino anche per l’anno scolastico appena iniziato. Come riportato dal ...

Scuola - gruppo di docenti al ministro Bussetti : ‘Politica in classe? Ecco come rispondiamo a Salvini’ : Un gruppo di docenti ha scritto e inviato una lettera al ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, quale risposta alle dichiarazioni rilasciate dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, dove il leader della Lega Nord si augurava che i docenti non facessero politica a Scuola. I docenti scrivono al ministro Bussetti sulla questione ‘politica in classe’ sollevata dal vicepremier Salvini come riportato dal quotidiano ...

Professori al ministro : 'Faremo politica a Scuola. Non quella urlata dei politici - quella vera' : Precisando poi di quale politica si tratta. 'Il punto spiega il docente è che la politica che faccio e che farò non è quella delle tifoserie, dello schierarsi da una qualche parte e cercare di ...