Scuola | mense sempre più care E al nido si spendono in media 300 euro al mese

Lodi - mense e Scuola bus inaccessibili per gli stranieri : scatta la raccolta fondi : L'iniziativa del neonato "Coordinamento Uguali Doveri" contro le modifiche al regolamento comunale introdotte dalla giunta leghista: soldi per aiutare le famiglie in difficoltà

Scuola - Coldiretti : mense bocciate da un italiano su 4 : Più di un italiano su quattro (26%) ritiene scarsa la qualità del cibo offerto nelle mense della Scuola. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ divulgata in occasione dell’inizio dell’anno scolastico. Non è un caso che una netta maggioranza del 71% – sottolinea la Coldiretti – ritiene che le mense dovrebbero offrire i cibi più sani per educare le nuove generazioni dal punto di vista alimentare mentre solo il 12 per cento ritiene ...