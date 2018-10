SCUOLA A lezione di desiderio | filosofia per tutti fuori dagli schemi

SCUOLA/ Lezione di storia (ed esame di Stato) - ecco perché il Regno Unito è meglio dell'Italia : E' vero che togliere il tema di storia dalla nuova maturità svaluta la disciplina? Prima di rispondere sarebbe utile riflettere su come si fa in Gran Bretagna. SILVIA BALLABIO(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Nuova maturità, tutti i motivi per reintrodurre il tema di storia, di F. FoschiSCUOLA/ Il Miur: nuovo esame di Stato, ecco come (non) cambia la didattica, di E. Acerra

Gli studenti del 'Mottura' a Radio Cl1 per l'ultima lezione di giornalismo del corso 'Una Web Tv per la SCUOLA' : ... e il sostituto commissario Salvatore Falzone, responsabile dell'ufficio stampa della Questura di Caltanissetta, hanno risposto alle domande dei ragazzi parlando di fatti di cronaca reale, fornendo ...

CONCORSO PRESIDI : OGGI PROVA SCRITTA/ Miur ultime notizie - Cisl SCUOLA : “Sistema selezione dirigenti debole” : CONCORSO PRESIDI, OGGI la PROVA SCRITTA: uno su tre diventerà dirigente scolastico. Miur, ultime notizie: sette domande, cinque a risposta multipla e due in lingua. Punteggio minimo 70 punti(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 14:15:00 GMT)

Università – Pittoni (Lega) - selezione per corsi Medicina inizi a SCUOLA : «Il numero chiuso a Medicina è superabile nel tempo con adeguati investimenti e attraverso un percorso selettivo che parta dalla scuola. L’introduzione dell’educazione sanitaria alla secondaria non sarebbe una novità. Chi auspica che Medicina diventi materia di studi al pari di Matematica e Geografia, può già contare sulla significativa esperienza di Reggio Calabria». Lo afferma Mario Pittoni, presidente della commissione Cultura al Senato e ...

SCUOLA/ Dalla matematica alle scienze - una lezione di realismo lunga 20 anni : Nei suoi 20 anni di vita la rivista ha sempre affermato il valore pedagogico, formativo ed educativo dello studio scolastico delle discipline scientifiche. CARLO DI MICHELE(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 08:10:00 GMT)FISICA/ Le indefinite vite del gatto di Schr?dinger, di I. LicataPREMIO NOBEL MEDICINA 2018/ Allison e Honjo, ecco come "funziona" la loro scoperta, int. a M. Pierotti

Crolla il tetto della palestra durante la lezione a SCUOLA : studenti sotto choc : A pochi giorni dall'inizio della scuola la cronaca porta l'attenzione sulla sicurezza negli edifici. scuolaZoo, la community online di studenti più grande d'Italia, è già stata contattata dagli studenti di una classe dell' Istituto Comprensivo ...

Il primo giorno di SCUOLA - la più bella lezione della vita : Ci sono momenti della vita in cui devi scegliere da che parte stare. Uno di questi è quello del primo giorno di scuola. Devi sceglierlo da maestro, da bambino, da bidello. Se entri in un’aula per la prima volta devi scegliere il tuo banco, il tuo compagno, il tuo modo di relazionarti con quell’adulto che starà con te per anni. Se lo fai da maestro devi scegliere come lo farai: stando seduto dietro la cattedra, sopra, davanti; guardando ...