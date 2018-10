Scomparsa Michele Secci | a ‘Chi l’ha visto?’ la risoluzione del caso

caffeinamagazine

: Cordoglio del Comune di Forlì per la scomparsa di Michele Palmarini - #Cordoglio #Comune #Forlì #scomparsa - zazoomnews : Cordoglio del Comune di Forlì per la scomparsa di Michele Palmarini - #Cordoglio #Comune #Forlì #scomparsa - Lopinionista : Cordoglio del Comune di Forlì per la scomparsa di Michele Palmarini #emiliaromagnanews24 - emiliaromagnago : Cordoglio del Comune di Forlì per la scomparsa di Michele Palmarini #emiliaromagna -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Era scomparso dalla sua casa di Baunei, in Sardegna, il 25 luglio scorso. Il padre dinon ha mai perso la speranza e in questi mesi ha cercato in tutti i modi di ritrovare il suo ‘bambino’. Nella puntata di ”Chi l’ha visto?’ del 24 ottobre la notizia è arrivata la notizia.è tornato a casa sano e salvo. È stato dapprima avvistato nelle campagne di Triei il 13 ottobre e poi ha fatto ritorno a casa. Come racconta Chi l’ha Visto? Il ragazzo sardo, laureato in economia e finanza, era scomparso a luglio ed è stato ritrovato grazie a un amico del padre. L’uomo ha visto il ragazzo ed ha chiamato il genitore. Il padre ha solo intravisto il figlio che poi è fuggito via. Il ragazzo dopo qualche giorno è tornato nel suo rifugio ed è stato ritrovato dalla famiglia e dalla troupe del programma.Le ...