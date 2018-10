Sciopero scuola venerdì 26 ottobre 2018 | i motivi della protesta

Sciopero generale del 26 ottobre 2018 : a rischio trasporti - sanità - scuola : ROMA. scuola, sanità, trasporti locali e ferroviari, ma non solo. Domani, venerdì 26 ottobre, si preannuncia una giornata difficile in tutto il Paese a causa della Sciopero di 24 ore indetto dalle ...

Sciopero venerdì 26 ottobre 2018 - mobilitazione nazionale : coinvolti treni - metro - bus - scuola e sanità : Sciopero in tutta Italia e di tutte le categorie venerdì 26 ottobre. Le sigle sindacali Usi, Cub, Sgb e Sial Cobas hanno infatti proclamato una mobilitazione generale di 24 ore per tutti i lavoratori a tempo indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici. coinvolti tutti i settori, dalle aree pubbliche, come scuole, sanità e trasporti, alle private. Tra coloro che incroceranno le braccia ci saranno i lavoratori delle aziende dei ...

Sciopero venerdì 26 ottobre 2018 - mobilitazione nazionale : coinvolti i settori del trasporto - scuola e sanità : Sciopero in tutta Italia e di tutte le categorie venerdì 26 ottobre. Le sigle sindacali Usi, Cub, Sgb e Sial Cobas hanno infatti proclamato una mobilitazione generale di 24 ore per tutti i lavoratori a tempo indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici. coinvolti tutti i settori, dalle aree pubbliche, come scuole, sanità e trasporti, alle private. Tra coloro che incroceranno le braccia ci saranno i lavoratori delle aziende dei ...

Scuola - Sciopero studenti : Salvini ‘E poi saremmo io e la Lega a seminare odio’ : studenti in piazza, ieri, in oltre 30 città italiane per protestare contro le politiche messe in atto dal “governo del cambiamento” in merito alla Scuola. L’esecutivo Conte è stato accusato di fare “propaganda” e di “strumentalità”. Momenti di particolare tensione a Torino, dove gli studenti hanno dato fuoco a due manichini che rappresentavano i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Gli autori ...

A Linosa 24 bambini in Sciopero perché mancano professori : scuola chiusa - cercasi insegnanti : Ventiquattro giovanissimi studenti di Linosa sono in sciopero perché nella scuola mancano gli insegnanti e l'esperimento della videoconferenza, come prevedibile, si è rivelato un fallimento.Continua a leggere

Sciopero scuola - studenti in piazza : “ribalteremo Governo“/ Cortei a Roma e in 30 città : “tagliati 8 miliardi” : Sciopero mondo Scuola, studenti in piazza a Roma e in 30 città: "ribalteremo questo Governo, non è del cambiamento". Cortei e proteste: "tagliati 8 miliardi in 3 anni"(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 11:25:00 GMT)

Sciopero scuola 12 e 26 ottobre : protestano studenti - docenti e personale scolastico : A ottobre saranno di scena diversi scioperi. Tanti i settori interessati, come ad esempio quello dei trasporti pubblici [VIDEO], ma non mancheranno proteste in ambito scolastico. Dopo la manifestazione dello scorso 11 settembre, assisteremo ad altre due agitazioni nel corso delle prossime settimane. Ad incrociare le braccia per primi saranno gli studenti. In data venerdì 12 ottobre ci sara' una mobilitazione studentesca a livello nazionale, che ...