Sciopero | oggi venerdì nero | scuola | sanità e trasporti in tilt I servizi garantiti

Lo Sciopero di oggi a Roma : informazioni e orari : Alcune linee ferroviarie e metro sono state chiuse, altre linee metro hanno subito riduzioni mentre ci sono possibili rallentamenti per bus e tram The post Lo sciopero di oggi a Roma: informazioni e orari appeared first on Il Post.

Lo Sciopero dei trasporti di oggi a Roma : Alcune linee ferroviarie e metro sono state chiuse, altre linee metro hanno subito riduzioni mentre ci sono possibili rallentamenti per bus e tram The post Lo sciopero dei trasporti di oggi a Roma appeared first on Il Post.

Ryanair - oggi Sciopero in mezza Europa con 250 voli annullati : Roma, 28 set., askanews, - Si preannuncia una giornata difficile quella di oggi per Ryanair. E' scattato infatti uno sciopero di 24 ore nelle sue basi in mezza Europa, ovvero in Spagna, Italia, ...

I voli cancellati oggi per lo Sciopero di Ryanair sono diventati 250 : Lo sciopero coinvolge il personale di Belgio, Germania, Italia, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna The post I voli cancellati oggi per lo sciopero di Ryanair sono diventati 250 appeared first on Il Post.

Oggi lo Sciopero Ryanair in mezza Europa con 250 voli annullati : Roma, 28 set., askanews, - Si preannuncia una giornata difficile quella di Oggi per Ryanair. E' scattato infatti uno sciopero di 24 ore nelle sue basi in mezza Europa, ovvero in Spagna, Italia, ...

Video Sciopero Scuola oggi 11 settembre in piazza Montecitorio a Roma : Sciopero Scuola martedì 11 settembre 2018 – piazza Montecitorio Roma Le motivazioni dello Sciopero I docenti precari della seconda fascia delle graduatorie di istituto di tutti i gradi di Scuola, dall’infanzia fino alla Scuola superiore di secondo grado, sono in stato di agitazione. I diplomati magistrali contestano la decisione di bandire il concorso straordinario perché esclude i docenti che non hanno 24 mesi di servizio oltre a ...

Video Sciopero Scuola oggi 11 settembre in piazza Montecitorio a Roma : Sciopero Scuola martedì 11 settembre 2018 – piazza Montecitorio Roma Le motivazioni dello Sciopero I docenti precari della seconda fascia delle graduatorie di istituto di tutti i gradi di Scuola, dall’infanzia fino alla Scuola superiore di secondo grado, sono in stato di agitazione. I diplomati magistrali contestano la decisione di bandire il concorso straordinario perché esclude i docenti che non hanno 24 mesi di servizio oltre a ...

Oggi il primo Sciopero del nuovo anno scolastico - sit-in a Montecitorio - : Roma, 11 set., askanews, - Anche se in molte regioni non si è ancora tornati sui banchi, ieri lezioni al via in Abruzzo, Basilicata, Piemonte e Friuli Venezia Giulia,, si tiene Oggi il primo sciopero ...

Ilva - Confindustria vuole appoggiare lo Sciopero indetto dai sindacati contro il governo : Confindustria Taranto sarebbe pronta ad appoggiare lo sciopero sindacale indetto da Cgil, Cisl, Uil e Usb contro il governo in relazione alla questione Ilva. Fiom protesta e ribadisce "la nostra assoluta distanza da chi in questi anni, nel mondo dell'appalto e non solo, ha cercato continuamente di abbattere diritti, sicurezza e salario dei lavoratori".Continua a leggere

Ilva - inedito appoggio di Confindustria allo Sciopero indetto dai sindacati se non si sbloccherà la situazione : Un asse inusuale è pronto a saldarsi se la questione Ilva dovesse rimanere in fase di stallo. Con una data precisa, l’11 settembre. È quello il giorno nel quale i sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale che anche Confindustria fa sapere di essere pronta ad appoggiare. Lavoratori e industriali si ritroverebbero insomma sulla stesso fronte contro il ministro Luigi Di Maio, qualora mercoledì il tavolo al Mise convocato per riavviare ...

Oggi è lutto cittadino : alle 16 il funerale di Alessando Lorenzani. Portuali in Sciopero : Carrara - Oggi, lunedì 27 agosto, è lutto cittadino a Carrara. alle ore 16.00 si svolgeranno i funerali di Alessandro Lorenzani, l'operaio morto martedì scorso sulla banchina Fiorillo del porto di ...