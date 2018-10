Sciopero generale | venerdì a rischio per trasporti e servizi | gli orari dello stop

Sciopero generale venerdì 26 ottobre : anche la scuola protesta : venerdì 26 le città italiane saranno nel caos. Lo Sciopero generale riguarda i tutti i comparti e categorie pubbliche e private, compresa la scuola. Ecco tutte le informazioni sulla giornata.

Roma : venerdì Sciopero generale nazionale indetto da Usi : Roma – “L’organizzazione sindacale Usi (Unione Sindacale Italiana) ha proclamato uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private per l’intera giornata di venerdi’ 26 ottobre. In base a precedenti casi del genere, si prevede un’incidenza limitata sull’erogazione complessiva dei servizi aziendali”. Lo ha comunicato Ama Spa in una nota. “In attuazione di quanto ...

Sciopero generale - si ferma tutto : verso il "venerdì nero" : Dai trasporti alla scuola passando per la sanità e le poste, il 26 ottobre rischia di paralizzare l'Italia a causa dello...

Sciopero generale venerdì 26 ottobre : fermi treni e metro : Quella di venerdì 26 ottobre 2018 sara' una giornata decisamente difficile per chi prende i mezzi regolarmente. E' stato scelto dai sindacati questo giorno per poter effettuare uno Sciopero per chiedere più diritti per i lavoratori di aziende, sia pubbliche che private. Lo Sciopero è previsto in tutta Italia, ma probabilmente le agitazioni più vivaci saranno presenti nei capoluoghi di regione, in particolar modo a Milano citta'. trenitalia, ...

Fs : Frecce regolari per Sciopero generale 25-26 ottobre : Roma, 23 ott., askanews, - Circoleranno regolarmente le Frecce di Trenitalia in occasione dello sciopero del personale del Gruppo Fs proclamato da alcuni sindacati autonomi, dalle ore 21:00 di giovedì ...

Sciopero generale del 26 ottobre 2018 - disagi in vista per trasporti e scuola : Venerdì 26 ottobre ci sarà uno Sciopero generale nazionale dei lavoratori e lavoratrici del settore pubblico e privato per 24 ore. E’ stato indetto dai sindacati di base Cub e Sgb, assieme a Cobas, Slai Cobas e Usi-Ait. Lo Sciopero riguarderà i diversi comparti, dai trasporti alla scuola. Mezzi a rischio soprattutto nelle grandi città e in particolare a Milano e Roma. Preoccupazioni per il trasporto ferroviario: l’astensione dal ...

Tutto sullo Sciopero generale dei trasporti di venerdì 26 ottobre : Lo sciopero generale dei trasporti previsto per la giornata di venerdì 26 ottobre andrà a coinvolgere il settore aereo, ferroviario e dei mezzi pubblici locali, portando con sé inevitabilmente una serie di disagi per passeggeri e pendolari. In particolare, Cub e Cobas, insieme con altre sigle sindacali, hanno annunciato una protesta di tutti i lavoratori del comparto aereo e aeroportuale, che incroceranno le braccia per 24 ore, dalla mezzanotte ...

Sciopero generale del 26 ottobre 2018 : cosa c’è da sapere : Venerdì 26 ottobre 2018 ci sarà uno Sciopero generale e nazionale di tutte le categorie di lavoratori. Riguarderà sia i mezzi di trasporto nazionali che quelli del trasporto pubblico locale, la scuola e tutte le altre categorie pubbliche e private. Esentate le zone colpite da calamità naturali o con consultazioni elettorali ed escluse le aziende, gli enti ed i settori già interessati da scioperi proclamati in data antecedente.Continua a leggere