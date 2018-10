Sci di fondo | Anna Comarella | “Che emozione alle Olimpiadi | pronta per una nuova

Combinata nordica - Raffaele Buzzi : “Lo scorso anno non riuScivo a concentrarmi. Nel fondo posso stare con i migliori” : ESCLUSIVA OA SPORT – La nuova stagione di Coppa del Mondo di Combinata nordica è alle porte e tra gli attesi protagonisti troviamo Raffaele Buzzi. Il 23enne di Tolmezzo ha già dimostrato il proprio talento in diverse gare e ora cercherà di fare il definitivo salto di qualità per entrare stabilmente tra i migliori atleti del circuito. La stagione estiva ha portato risultati importanti, che danno la giusta carica a Buzzi per superare i propri ...

Sci di fondo : Sergey Ustiugov cade sugli skiroll in allenamento. Il russo trasportato in ospedale per accertamenti : Sergey Ustiugov ha fatto una brutta caduta ieri pomeriggio mentre si allenava sugli skiroll in Val Senales. Il 26enne russo, come riportato da fondo Italia, è stato trasportato stamane in ospedale per svolgere degli accertamenti, da cui si capirà l’entità dei problemi accusati a mano e caviglia sinistre. Un episodio che arriva nel momento clou della preparazione, visto che tra un mese esatto ci sarà l’esordio in Coppa del Mondo a Ruka. Un ...

Molmed Scivola in fondo al mercato di Piazza Affari : Aggressivo ribasso per la società di biotecnologie , che passa di mano in perdita del 2,36%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di ...

Sci alpino – Infortunio Goggia - il profondo pensiero di Sofia : “evviva la lentezza… e la velocità che ne conseguirà” : Forza, tenacia e… lentezza: Sofia Goggia pronta per affrontare l’Infortunio con lo spirito giusto. Le parole della campionessa italiana di sci Infortunio in allenamento per Sofia Goggia: gli accertamenti dopo la caduta di Hintertux hanno evidenziato una frattura del malleolo peroneale destro. La campionessa italiana potrà tornare sui suoi sci solo ad inizio 2019. L’azzurra ha pubblicato oggi un lungo post sui suoi profili ...

Piazza Affari Scivola in fondo alle borse europee. Vola lo spread : Si accentua il calo di Piazza Affari . Dopo un avvio depresso la Borsa italiana sciVola in fondo ai listini europei. A pesare ancora una volta la diatriba tra Roma e Bruxelles sulla Manovra. Ne ...

Nmc Health Scivola in fondo al mercato di Londra : Pressione su Nmc Health , che perde terreno, mostrando una discesa del 3,89%. L'andamento di Nmc Health nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che ...

Livigno - già aperta la pista per lo Sci di fondo : I primi appassionati di sport invernali possono dunque già iniziare ad allenarsi, in attesa della neve vera.

Sci di fondo – Cogne rilancia con la Coppa del Mondo : a febbraio lo sprint con Chicco Pellegrino : Il 16 e 17 febbraio Coppa del Mondo sprint e distance 10 e 15 km in classico. Venerdì sopralluogo FIS e InFront per le ultime verifiche. Il nuovo comitato Cogne Events al lavoro per allestire una gara indimenticabile “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano, amori indivisibili, indissolubili, inseparabili” racconta la canzone del 1991 e tutt’ora attuale cantata da Antonello Venditti. E l’amore per il fondo Cogne ...

Sci di fondo - dodici gli azzurri del gruppo di Coppa del Mondo al lavoro a Livigno in vista dell’esordio stagionale : Il gruppo di Coppa del Mondo a Livigno per nove giorni, under 20 al lavoro a Moena da giovedì 18 a mercoledì 24 ottobre Riprende da Livigno la preparazione sulla neve della squadra di Coppa del Mondo di sci di fondo, impegnata da venerdì 19 a domenica 28 ottobre. Il direttore tecnico Marco Selle ha convocato Francesco De Fabiani, Dietmar Noeckler, Federico Pellegrino, Maicol Rastelli, Giandomenico Salvadori, Mirco Bertolina, Elisa Brocard, ...

Savona : "Ruolo nel fondo Euklid? Ho laSciato a maggio" : Il ministro Paolo Savona adesso rompe il silenzio e risponde alle accuse di Fubini sul Corriere che ha avanzato dubbi sulle dimissioni da parte del titolare del ministero degli Affari Europei dalla carica di "director" del fondo di investimenti Euklid. Il ministro non usa giri di parole e ribatte colpo su colpo: "Rassicuro Federico Fubini che non c"è alcun giallodietro le mie dimissioni da direttore di Euklid LTD e presidente del fondo di ...

Fondo Monetario : 'Per proteggere la creScita navighiamo insieme' : ... nonostante abbia indirettamente criticato Trump ricordando che 'il protezionismo e le tensioni commerciali costituiscono un grave rischio per l'economia mondiale'. Dal canto suo Mnuchin ha buttato ...

Paolo Savona ancora “attivo” nel fondo speculativo di Londra che aveva detto di laSciare (e di cui è socio) : Già dal 23 maggio, prima del giuramento del governo giallo-verde, aveva garantito che avrebbe rinunciato alla carica di presidente del fondo speculativo Euklid Ltd basato a Londra. Ma a oggi il ministro degli Affari Europei Paolo Savona continua a essere “director active” dell’hedge fund, “che controlla un fondo speculativo ed effettua anche scommesse ribassiste sui mercati”. Il ruolo del ministro è riportato nero ...

Scisma degli ortodossi in Ucraina - ira del Patriarcato di Mosca. Sullo sfondo lo scontro Usa-Russia : Il portavoce della Chiesa ortodossa russa, Legoyda, ha invece sintetizzato: 'è un passo catastrofico per l'intero mondo ortodosso', sottolineando come sia stata ormai oltrepassata la 'linea rossa'. ...

L'Etna Scivola nello Ionio - le cause in fondo al mare. Gli Scienziati : «Non sappiamo se ci sarà uno tsunami» : L'Etna sta scivolando in mare, nelle acque dello Ionio: a largo della costa est della Sicilia c'è infatti un 'motore sommerso' che sta facendo muovere il vulcano...