Sci alpinismo | quindici atleti convocati dal dt Benedetti per il raduno al Passo dello

sportfair

: SCUOLA NAZIONALE INTERSEZIONALE SCI FONDO ESCURSIONISMO 'ADDA' @scuolasfeadda In Sede CAI #Trezzo Villa Gina - Trez… - cairomano : SCUOLA NAZIONALE INTERSEZIONALE SCI FONDO ESCURSIONISMO 'ADDA' @scuolasfeadda In Sede CAI #Trezzo Villa Gina - Trez… - SCCampofelice : In allegato il Calendario Gare CAB. - Marco84963865 : @Antonello140663 @Animalistiitaly Allora togliamo la tradizione della formula1, del GP moto, dello sci, dell'alpini… -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) ScialStelvio per le squadre nazionali dirette da StefanoalStelvio per le squadre nazionali di sci. Il direttore tecnico Stefano Bendetti ha convocato(gruppi maschili e femminili di Coppa del mondo più i giovani) per il periodo che va da lunedì 29 ottobre a venerdì 2 novembre: si tratta di Robert Antonioli, William Boffelli, Michele Boscacci, Nicolò Canclini, Matteo Eydallin, Damiano Lenzi, Davide Magnini, Nadir Maguet e Federico Nicolini tra gli uomini, mentre le donne saranno Giulia Compagnoni, Alba De Silvestro, Giorgia Felicetti, Mara Martini, Giulia Murada e Ilaria Veronese. Raggiungerà ilil 30 ottobre Valeria Pasquazzo, mentre Samantha Bertolina, Anna Folini, Giovanni Rossi e Matteo Sostizzo arriveranno mercoledì 31. Manca all’appello Katia Tomatis, che fa parte della ...