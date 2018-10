Scanzi | “Moscovici? Prova godimento nell’attaccare sempre l’Italia ma in Francia ha fatto

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 ottobre 2018) “Manovra e bocciatura della Commissione Europea? Secondo me, il dialogo con la Ue, di, non ci può essere anche perché dall’altra parte c’è una commissione che aveva bocciato questa manovra prima ancora che fosse partorita”. Sono le parole del giornalista de IlQuotidiano, Andrea, ospite di Coffee Break, su La7. E aggiunge: “C’è questo Moscovici che evidentementeuna sorta di perversione e disistematicamente. Poi bisognerebbe anche raccontare chi sia questo Moscovivi. E’ uno che quando era ministro delle Finanze inhapiù danni della grandine, è uno che ha confuso fascismo con comunismo quando se l’è presa con l’europarlamentare leghista Ciocca. Non c’entra niente col fascismo, l’unico precedente della scarpa fu di Kruscev. La vera risposta al problema, in realtà, è data dalle agenzie di rating, dallo spread, dai ...