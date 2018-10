Savona : "Condono è redistribuzione del reddito" : "Perché non dovremmo farlo? E' una redistribuzione del reddito dai ricchi ai poveri". Così il ministro per gli Affari Europei, Paolo Savona, intervistato da Sky tg24, ha commentato il condono fiscale, ...

Il ministro Savona : “Il condono? Turiamoci il naso e approviamolo - finanzierà le pensioni” : "L’Italia è decisamente diversa dalla Grecia: abbiamo una fortissima struttura industriale, abbiamo un ammontare di ricchezze enorme che, non trovando riscontro nel Paese, né protezione politica, né rendimento sufficiente, defluisce sull’estero. Infatti il vero dibattito è sul condono fiscale. Allora Turiamoci il naso e, se facciamo il condono fiscale, siamo in grado di finanziare altre operazioni molto importanti, come l’intera Fornero",ha ...

Paolo Savona da distruttore a pontiere con l'Ue. Difende la manovra - parla di "condono" ma dimentica il reddito di cittadinanza : parla di "condono fiscale", proprio così, e dimentica il reddito di cittadinanza. Paolo Savona continua il suo tour europeo. Dopo l'incontro ieri con il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani, oggi il ministro agli Affari Europei ha fatto la conoscenza degli eurodeputati italiani a Strasburgo. Prima, in mattinata, l'incontro a porte chiuse con i parlamentari europei di Lega e M5s. Nel pomeriggio l'incontro a porte aperte con gli ...

Pace fiscale - Savona : «Il condono? Turiamoci il naso e facciamolo - così finanziamo la riforma della Fornero» : Il ministro per gli Affari europei: «L’Italia è decisamente diversa dalla Grecia.Nessun rischio default. Il governo italiano non ha intenzione di uscire dall’euro»

