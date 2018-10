Savona | alla Ubik incontro con la scrittrice Laura Dalla Ragione

Savona - rogo distrugge la nuova sede dell’Autorità Portuale : «L’allarme antincendio non è scattato» | : Vigili del Fuoco sul posto, traffico in tilt in corso Mazzini e via Gramsci. Quaranta persone evacuate, la sindaca: «Tenete le finestre chiuse»

Savona : "Tagliando alla manovra ogni 3 mesi" : Capri, 20 ott., AdnKronos, - "Ho votato questa manovra a condizione che venga verificata ogni trimestre per leggere cosa sta succedendo fuori di noi perché sarebbe ancora piu grave, oltre al rispetto ...

Savona ovvero il volto presentabile dei gialloverdi. Alla stampa estera difende il Def (più di Tria) e provoca Draghi : Di sé dice di avere "la pelle dura, da buon sardo abituato agli ovili". La verità è che sempre più Paolo Savona si afferma come il volto presentabile del sovranismo italiano che arriva finanche a contestare il sovranismo pur di presentarsi. E' l'ambasciatore scelto per trattare con l'Europa alle condizioni del governo gialloverde. Dopo un tour a Strasburgo la scorsa settimana, il ministro degli Affari Europei viene a ...

Savona : sabato alla Ubik "La fiaba di Robin Foood. Tre verdurine si avventurano nel mondo e..." : sabato 6 ottobre alle ore 16,30 presso la Libreria Ubik:"La fiaba di Robin Foood. Tre verdurine si avventurano nel mondo e..." Una tenera e istruttiva storia di amicizia e bontà. Incontro per bambini ...

I giornali accusano o plaudono a Savona perché ha cambiato posizione sull'Ue e a Strasburgo ha difeso l'euro.

M5S studia rimpasto : Di Battista alla Farnesina - Savona al Tesoro : L'idea di portare Savona al ministero dell'Economia sembra un "sogno proibito" anche agli stessi ideatori del progetto, a quanto riporta il Fatto , ma l'arrivo di Di Battista al governo avrebbe una ...

Pallanuoto - primo turno preliminare Euro Cup 2018-2019 : Savona-Marsiglia 4-12. Finisce il sogno europeo dei liguri : Prosegue il brutto avvio di stagione del Savona che, dopo la prematura eliminazione dalla Coppa Italia, vede terminare subito anche il percorso nell’Euro Cup di Pallanuoto. Nonostante il primo turno preliminare sia stato giocato dai liguri davanti al pubblico di casa, decisiva è stata l’odierna sconfitta patita per 4-12 al cospetto dei transalpini del Marsiglia. Inizio da incubo per i padroni di casa, che non riescono a trovare la ...

Pallanuoto - Euro Cup 2018-2019 : RN Savona vince e resta in corsa per la qualificazione : Non c’era spazio per sbagliare e l’RN Savona non ha sbagliato: in casa, alla Zanelli, la compagine ligure si impone nel secondo incontro del primo turno di Euro Cup di Pallanuoto e resta in corsa per la qualificazione. Netto successo sui tedeschi del Neukoelln davanti al pubblico di casa: 10-6 che porta le firme anche di giocatori davvero giovanissimi (su tutti Ricci, 16 anni, all’esordio in Europa). Domani l’ultimo, decisivo, ...

Pallanuoto : Len Euro Cup - La Rari Nantes Savona perde 6 a 5 con il Mornar Split : Ha preso il via ieri, nella piscina "Zanelli" di Savona il concentramento denominato Qualification Round I valevole per la Len Euro Cup, la coppa Europea di Pallanuoto. La Rari Nantes Savona ha perso ...

Pallanuoto - EuroCup 2018-2019 : ritorno amaro per il Savona - sconfitta di misura all’esordio con il Mornar : Un 6-5 davvero amaro quello che apre il gironcino preliminare di Euro Cup di Pallanuoto per quanto riguarda la Rari Nantes Savona. Al ritorno nelle coppe continentali, la compagine ligure, in casa alla Zanelli è stata sconfitta di misura dal Mornar, compagine croata guidata dall’ex di turno Marko Elez. I liguri provano la rimonta finale, ma non riesce davvero per pochissimo. Savona-Mornar 5-6 (1-3, 0-1, 1-1, 3-1) Savona: Soro, A. ...

Pallanuoto - primo turno preliminare Euro Cup 2018-2019 : Ortigia e Savona cercano l’accesso alla seconda fase : Scatteranno domani e si concluderanno domenica 30 i quattro gironi del primo turno di qualificazione dell’Euro Cup di Pallanuoto: saranno impegnate le italiane Ortigia e Savona. Le prime due classificate andranno al secondo ed ultimo turno, che decreterà le qualificate ai quarti di finale. L’Ortigia giocherà nel Girone D, che si disputerà ad Ydra, in Grecia, e se la vedrà con padroni di casa, con i serbi del Nais e con i montenegrini ...

Savona 'L accoglienza dei migranti va pagata dalla Ue' : Ma chi paga questa accoglienza? La risposta può essere solo la politica fiscale europea perché altrimenti un Paese come l'Italia, che ha già stretti vincoli di bilancio, chiude le frontiere'. Savona ...

Festival "Terre di Bormia" alla "Città sul Mare" di Savona : Domenica 23 settembre pomeriggio si terrà presso il Centro La città sul mare di Savona la prima edizione di Terre di Bormia Festival . Nella meravigliosa cornice dell'edificio Liberty dell'ex centrale ...