Savona a Draghi | Ognuno si assuma le sue responsabilità

Paolo Savona - bastonata alla Bce di Mario Draghi : 'Una grave responsabilità' : Paolo Savona , in questo mese di montagne russe sulla manovra, si era confermato nell'imprevedibilità che, forse, gli aveva precluso l'accesso al ministero dell'Economia. Il titolare del dicastero ...

Savona spegne le speranze di Draghi : "Rimanderemo la manovra tale e quale a Bruxelles" : "Non c'è alcun dubbio" che il governo rimanderà la manovra "tale e quale" a Bruxelles, nonostante la bocciatura. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei Paolo Savona in un'intervista a Skynews. E se lo spread dovesse sfuggire di mano al governo? "Così come abbiamo deciso in Consiglio dei ministri, noi non riesamineremo la manovra, ma il contesto nel quale ci poniamo", ha risposto il ministro per gli Affari europei. Le ...

Paolo Savona e la scommessa mortale con Mario Draghi - il retroscena dinamitardo di Augusto Minzolini : Il retroscenista Augusto Minzolini , sul Giornale , riporta una conversazione sotto la pioggia avvenuta tra il ministro degli Affari Ue , e secondo molti ministro-ombra dell'Economia, e alcuni pezzi ...

SPY FINANZA/ Così Savona è pronto a usare Draghi per salvare l'Italia : Paolo Savona sta giocando una carta importante, sapendo che la Banca centrale europea di Mario Draghi non potrà far terminare il Qe, dice MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 06:03:00 GMT)SPY FINANZA/ Spread, l'aumento innescato per aiutare la Germania, di M. BottarelliSPREAD/ Gli autogol del Governo che aiutano gli speculatori, di P. Annoni

Savona “SE LO SPREAD SFUGGE LA MANOVRA DEVE CAMBIARE”/ Ultime notizie - Ministro Affari Ue attacca Mario Draghi : SAVONA, "se lo SPREAD SFUGGE, la MANOVRA DEVE cambiare": poi attacca Mario Draghi. Il Ministro degli Affari Europei contro l'UE. "Pilota automatico anche se si va contro un iceberg"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 20:10:00 GMT)

Def - Savona : "Se ci sfugge lo spread - la manovra deve cambiare". L'attacco a Mario Draghi : MILANO - Iniziano le prime ammissioni della maggioranza giallo verde: lo spread qualche peso ce l'ha. E il primo a riconoscerlo è il ministro agli Affari europei, Paolo Savona , che nel corso della ...

Savona ovvero il volto presentabile dei gialloverdi. Alla stampa estera difende il Def (più di Tria) e provoca Draghi : Di sé dice di avere "la pelle dura, da buon sardo abituato agli ovili". La verità è che sempre più Paolo Savona si afferma come il volto presentabile del sovranismo italiano che arriva finanche a contestare il sovranismo pur di presentarsi. E' l'ambasciatore scelto per trattare con l'Europa alle condizioni del governo gialloverde. Dopo un tour a Strasburgo la scorsa settimana, il ministro degli Affari Europei viene a ...

L'aria che tira - Mario Monti telefona in diretta : 'Senza di me - Draghi...'. E l'amico di Savona lo umilia : Momenti di tensione a L'aria che tira , su La7. Tra gli ospiti di Myrta Merlino c'è l'economista Antonio Maria Rinaldi , vicino al ministro degli Affari Ue Paolo Savona . Si parla di manovra, spread e ...

Savona chiede a Conte la testa dell'ambasciatore a Bruxelles e attacca Draghi : La domanda inizia a circolare con insistenza. Nel governo sta per venire a galla un caso Savona? Uno nuovo naturalmente, dopo la mancata nomina del professore a ministro dell'Economia per lo stop del Quirinale. La scintilla che qualche giorno fa avrebbe potuto far da detonatore alle polemiche per il momento è scattata a Bruxelles. In breve, il ministro delle Politiche ...

Savona chiede a Conte la testa dell'ambasciatore a Bruxelles e attacca Draghi : si è dato poteri non previsti : La domanda inizia a circolare con insistenza. Nel governo sta per venire a galla un caso Savona? Uno nuovo naturalmente, dopo la mancata nomina del professore a ministro dell'Economia per lo stop del Quirinale. La scintilla che qualche giorno fa avrebbe potuto far da detonatore alle polemiche per il momento è scattata a Bruxelles. In breve, il ministro delle Politiche ...

Savona chiede a Conte la testa dell'ambasciatore a Bruxelles e attacca Draghi : La domanda inizia a circolare con insistenza. Nel governo sta per venire a galla un caso Savona? Uno nuovo naturalmente, dopo la mancata nomina del professore a ministro dell'Economia per lo stop...

Cosa ha detto Savona su Draghi : Roma, 15 set., askanews, - Il Ministro per gli Affari Europei, Paolo Savona, conferma quanto riportato nel documento diffuso su che Cosa debba essere fatto per un'Europa più forte e più equa anche dal ...

Affari europei - Savona replica a Draghi : ... l'unico modo per cercare di attenuare le polemiche è prendere in mano le discussioni di fondo, cioè come funziona la politica fiscale'. Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite ...

Ue - Savona : Draghi abile e valente ma istituzioni vanno regolate : Roma, 15 set., askanews, - Il Ministro per gli Affari Europei, Paolo Savona, conferma quanto riportato nel documento diffuso su che cosa debba essere fatto per un'Europa più forte e più equa anche dal ...