SARA ANZANELLO | MORTA LA PALLAVOLISTA A 38 ANNI L' addio di Angelo Mangiante commuove gli

SARA ANZANELLO - morta l’ex azzurra di volley. Aveva 38 anni. Nel 2002 fu tra le protagoniste dell’oro mondiale : È morta all’età di 38 anni la pallavolista ex azzurra Sara Anzanello. La campionessa di San Donà di Piave nel 2013 Aveva subito un trapianto di fegato urgente a Milano a causa di una violenta epatite contratta in Azerbaijan, dove si era trasferita per la stagione 2011/2012. Dopo mesi complicati, l’atleta sembrava essersi ripresa riuscendo a tornare anche in campo, sia come giocatrice che come staff nel Club Italia nel 2014/2015. Ma ...

Volley - la lettera d’addio di SARA ANZANELLO : “Per fare capire che la vita è bella”. L’ultimo messaggio della campionessa : Sara Anzanello ci ha tristemente lasciati nel tardo pomeriggio di oggi. La ex pallavolista aveva solo 38 anni, aveva vinto i Mondiali 2002 e alzato al cielo due Coppe del Mondo. La centrale veneta era stata colpita da una forma di epatite nel 2013 e aveva subito un trapianto di fegato, ha lottato a lungo anche contro un tumore che però oggi la ha purtroppo sopraffatta. Sara Anzanello ha lasciato un messaggio sulla bacheca del suo profilo ...

Volley - un minuto di silenzio su tutti i campi per ricordare SARA Anzanello : La FederVolley ha predisposto che venga osservato un minuto di silenzio su tutti i campi in occasione delle partite in programma nel weekend del 27-28 ottobre. La pronta decisione è stata presa per onorare la memoria di Sara Anzanello, campionessa del Mondo 2002 che è scomparsa oggi a soli 38 anni dopo aver lottato a lungo in seguito all’epatite contratta nel 2013 e al trapianto di fegato. Una scelta venuta dal cuore per ricordare la ...

