Sara Anzanello | morta a 38 anni la pallavolista L' ultima lettera | “Ho paura perché

Morta Sara Anzanello - campionessa mondiale di volley nel 2002 - : La pallavolista nel 2013 aveva subito d'urgenza un trapianto di fegato a causa di un'epatite contratta in Azerbaijan. Dopo la malattia era riuscita a tornare in campo. Oltre alla vittoria ai mondiali, ...

Volley - la lettera d’addio di Sara Anzanello : “Per fare capire che la vita è bella”. L’ultimo messaggio della campionessa : Sara Anzanello ci ha tristemente lasciati nel tardo pomeriggio di oggi. La ex pallavolista aveva solo 38 anni, aveva vinto i Mondiali 2002 e alzato al cielo due Coppe del Mondo. La centrale veneta era stata colpita da una forma di epatite nel 2013 e aveva subito un trapianto di fegato, ha lottato a lungo anche contro un tumore che però oggi la ha purtroppo sopraffatta. Sara Anzanello ha lasciato un messaggio sulla bacheca del suo profilo ...

