Sara Anzanello è morta | la campionessa di pallavolo aveva solo 38 anni

È morta Sara Anzanello - la campionessa di Volley : Grave lutto nel mondo dello sport. È morta la pallavolista veneta, ex nazionale, Sara Anzanello. Aveva 38 anni e nel 2013 aveva subito un trapianto di fegato dopo una gravissima forma di epatite contratta in Azerbaigian. Per un po’ era stata in bilico tra la vita e la morte, ma poi sembrava essersi ripresa. Anche se nelle ultime settimane la situazione è repentinamente precipitata: «Ci ha lasciato oggi, dopo aver combattuto fino ...