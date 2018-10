San Marino | teatro Titano | domenica in scena la band sammarinese MoreMode

'Ateneo di San Marino - gli studenti sono aumentati da 245 fino a 800' : ... fra gli altri, l'ambasciatore d'Italia a San Marino, Guido Cerboni, il capitano di Castello di Serravalle, Vittorio Brigliadori, la direttrice del dipartimento di Economia, Scienze e Diritto, Anna ...

San Marino - accuse all'ospedale : "Ragazza italiana non curata" : Una guerra 'intestina' tra medici lungo l'asse Urbino-San Marino? Un banale fraintendimento? Una grave calunnia? Un comportamento che - se provato - sarebbe da radiazione? Ruota attorno a queste ...

San Marino - la denuncia : “Rifiutate cure a ragazza italiana caduta dalla moto”. La risposta dell’ospedale : “Non è vero” : “L’ospedale più vicino era a San Marino, ma hanno rifiutato la nostra paziente perché italiana”. È la denuncia di un medico del 118 intervenuto per un incidente stradale a Monte Grimano, in provincia di Pesaro-Urbino, a pochi chilometri dal confine con la piccola Repubblica. La vicenda è stata riportata dalle edizioni locali di Pesaro e Rimini de Il resto del Carlino. Immediata la risposta del presidio ospedaliero Titano che in ...

San Marino - l’ospedale rifiuta le prime cure a ragazza italiana caduta dalla moto. La denuncia : “È già successo” : “L’ospedale più vicino era a San Marino, ma hanno rifiutato la nostra paziente perché italiana”. È la denuncia di un medico del 118 intervenuto per un incidente stradale a Monte Grimano, in provincia di Pesaro-Urbino, a pochi chilometri dal confine con la piccola Repubblica. La vicenda è stata riportata dalle edizioni locali di Pesaro e Rimini de Il resto del Carlino. È sabato pomeriggio e una ragazza di 17 anni cade dalla moto ...

Ospedale della Repubblica di San Marino rifiuta di soccorrere una ragazza perché è italiana : L'Ospedale della Repubblica di San Marino si è rifiutato di ricoverare una ragazza italiana vittima di incidente stradale e bisognosa di cure perché non sammarinese. Un medico: "E’ un comportamento indegno, siamo di fronte all’apartheid sanitaria e umanitaria da parte di uno Stato. Per le autorità di San Marino, un ferito italiano può anche morire al confine ma loro non vanno ad aiutarlo perché non è un loro cittadino".Continua a leggere

Ospedale di San Marino rifiuta di soccorrere una cittadina italiana. Medico : "Siamo di fronte all’apartheid sanitaria" : L'Ospedale di San Marino si è rifiutato di soccorrere una ragazza che aveva avuto un incidente in moto a pochi metri dal territorio della Repubblica. Il motivo? È cittadina italiana. A raccontare la storia è Il Resto del Carlino. La giovane, si spiega, aveva molte fratture e, per questo motivo, era necessario portarla nell'Ospedale più vicino. Ma, quando il personale del 118 ha contattato la struttura di San Marino - ...