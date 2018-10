San Lorenzo non vuole dividersi sulla morte di Desirée Mariottini

Martina : sortite Salvini a San Lorenzo non possono bastare : Roma – “Che la situazione di Roma sia peggiorata negli ultimi due anni e’ un dato oggettivo. Conoscendo un po’ la vicenda di San Lorenzo , la storia di quello stabile e’ nota da tempo. Il consiglio di zona e il responsabile del municipio hanno chiesto dei mesi scorsi un intervento a Comune e Ministro dell’Interno, non c’e’ stata risposta”. “Perche’ si sia lasciata andare quella ...

Salvini a San Lorenzo per Desiree - insulti e applausi : Nel pomeriggio e' poi tornato per deporre una rosa bianca in ricordo della ragazza, che potrebbe essere stata abusata quando gia' era incosciente per l'assunzione di droga. 24 ottobre 2018 Diventa fan ...