San Lorenzo litiga su Desiree | alla fiaccolata urla contro gli immigrati | ma il comitato

Desirée - tensioni alla fiaccolata a San Lorenzo : 'Spacciatori dove siete stasera?' : tensioni alla fiaccolta per Desirée organizzata gli amici della ragazza di 16 anni morta in uno stabile occupato a San Lorenz. Due i cortei, uno sta girando per le strade del quartiere, l'altro è ...

“Vietare l’alcol a San Lorenzo è una ridicola ammissione d’impotenza” : Roma. “ridicola, più che scandalosa”. Ché lo scandalo, del resto, presuppone una certa meraviglia, o quantomeno lo stupore. “E invece la decisione di Virginia Raggi, che annuncia il divieto di consumo di alcool in strada dopo le 21, rientra ormai in una tendenza abituale di sindaci e amministratori

Figliomeni : critica situazione San Lorenzo - tutelare residenti da movida : Roma – “Dopo la tragedia della povera Desiree, resta critica la situazione del quartiere San Lorenzo anche per la movida notturna dei locali Ex Dogana, i cui gestori continuano ad organizzare eventi in modo irregolare che gia’ in passato avevamo denunciato tramite una dettagliata interrogazione, per chiedere di indagare la legittimita’ delle autorizzazioni temporanee di pubblico spettacolo. Nei giorni scorsi la Polizia ...

Desirée : "ronde civili" a San Lorenzo - donne in prima fila : Un gruppo di cittadini, con alcune donne in testa, stanno perlustrando San Lorenzo, il quartiere romano dov'è stata uccisa la sedicenne Desirèe Mariottini. “Non abbiamo nulla da dire”, sottolinea una di loro che assieme ad altri aveva accolto con applausi l'arrivo di Salvini in via dei Lucani. Nel pomeriggio dinanzi al cancello diventato una sorta di altare della memoria, col tributo costante di fiori e ...

Bonafoni : no passerelle e prove forza a San Lorenzo : Roma – “A maggior ragione ora che la famiglia di Desiree ha chiesto il silenzio stampa, occorre abbassare i toni ed evitare che sul corpo di questa povera ragazza si compia una battaglia tutta politica a chi strilla la cosa piu’ truce o l’invettiva piu’ velenosa”. “Per questo, nel rispetto di una storia, di una famiglia e di un intero quartiere, mi unisco all’appello della presidente del II ...

San Lorenzo non vuole dividersi sulla morte di Desirée Mariottini : Il ministro dell’interno Matteo Salvini, contestato a San Lorenzo, promette “la ruspa” contro occupazioni e spazi sociali, unico argine alla speculazione e alla criminalità in un quartiere problematico di Roma. Leggi

Chi era Desirée Mariottini - la 16enne "fragile e ribelle" uccisa a San Lorenzo : 16 anni e un animo inquieto, la voglia di fuggire, di evadere da una realtà che le stava stretta. Il ritratto di Desirée Mariottini, la ragazza di Cisterna di Latina uccisa a San Lorenzo, emerge dai racconti di chi le voleva bene. La madre, l'amica del cuore, gli abitanti del suo quartiere parlano con i giornali, ricostruiscono il suo carattere, i problemi con la droga, i viaggi a Roma per procurarsela. Suo padre era un noto ...

La storia di San Lorenzo - Roma : da quartiere rosso al degrado di droga e alcol - Sky TG24 - : Nato per famiglie operaie, fu l'unico rione ad opporsi alla Marcia su Roma. Nel dopoguerra ha conservato l'anima popolare. Culla di Pci e movimenti studenteschi. Poi è diventata zona universitaria, ...

Corsetti : Salvini e Raggi speculano su risentimento cittadini San Lorenzo : Roma – “Un grazie sincero a @poliziadistato per arresti presunti assassini #Desiree. Sicurezza e’ sinonimo di presidio del territorio. Matteo Salvini e Raggi hanno ignorato richieste aiuto e fatto nulla. Dopo tragedia vogliono speculare sul risentimento dei cittadini”. Lo dichiara, su Twitter, il consigliere del Pd Orlando Corsetti. L'articolo Corsetti: Salvini e Raggi speculano su risentimento cittadini San Lorenzo ...

Martina : sortite Salvini a San Lorenzo non possono bastare : Roma – “Che la situazione di Roma sia peggiorata negli ultimi due anni e’ un dato oggettivo. Conoscendo un po’ la vicenda di San Lorenzo, la storia di quello stabile e’ nota da tempo. Il consiglio di zona e il responsabile del municipio hanno chiesto dei mesi scorsi un intervento a Comune e Ministro dell’Interno, non c’e’ stata risposta”. “Perche’ si sia lasciata andare quella ...

Salvini a San Lorenzo per Desiree - insulti e applausi : Nel pomeriggio e' poi tornato per deporre una rosa bianca in ricordo della ragazza, che potrebbe essere stata abusata quando gia' era incosciente per l'assunzione di droga. 24 ottobre 2018 Diventa fan ...

MORTE DESIREE - SALVINI : “BESTIE IN GALERA”/ Raggi : "Stop vendita alcol a San Lorenzo dalle ore 21" : MORTE Desirée, le reazioni della politica: SALVINI "avrà giustizia, bestie in galera". Politica divisa, Meloni "ruspe a San Lorenzo", il commento della Boldrini "punizione esemplare"(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 22:10:00 GMT)