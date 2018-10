Samsung | tre Galaxy S10 pronti per il 2019

Samsung Galaxy S10 e Huawei P30 potrebbero avere fino a 12 GB di RAM : Alcune voci ipotizzano la presenza di importanti quantitativi di RAM per le versioni più ricche dei nuovi flagship di Samsung e Huawei. In dettaglio si parla di Samsung Galaxy S10 nella versione S10 X 5G e di Huawei P30 Pro, smartphone, questi, che potrebbero addirittura arrivare con a bordo ben 12 GB di RAM. L'articolo Samsung Galaxy S10 e Huawei P30 potrebbero avere fino a 12 GB di RAM proviene da TuttoAndroid.

Apple - Samsung e l'Antitrust : uno sguardo oltre la multa : Da qui a parlare di obsolescenza programmata, il passo è breve, e infatti la decisione del Garante è stata presentata come la prima al mondo a riconoscere e condannare questa pratica che renderebbe ...

Samsung potrebbe commercializzare anche un laptop pieghevole : Samsung, essendo esperta nella produzione di display AMOLED, sta investendo moltissimo nei dispositivi pieghevoli e così, dopo il vociferato Galaxy X, ecco che spunta l’ipotesi anche di un laptop dotato di schermo flessibile. In un’intervista il vice presidente marketing della società, Lee Min-cheol, ha confermato infatti l’intenzione di puntare sulla prossima evoluzione dei classici portatili adeguandosi ovviamente alle ...

Samsung potrebbe lanciare anche un tablet pieghevole : Samsung starebbe pensando di lanciare anche un tablet pieghevole per affiancare il suo smartphone pieghevole meglio noto come Galaxy F. L'articolo Samsung potrebbe lanciare anche un tablet pieghevole proviene da TuttoAndroid.

Samsung potrebbe essere al lavoro su uno smartphone da gaming : Stando a quanto riportato da Techradar, qualche tempo fa si parlava di Samsung al lavoro su uno smartphone per videogiochi e, ora, la voce è spuntata di nuovo, ma da una fonte diversa.Questa volta l'indiscrezione arriva da I ice universe su Weibo (un social network cinese). Questa è una fonte con un buon track record, quindi potrebbe anche essere tutto vero, ma oltre a dire che il telefono è in lavorazione, l'unica informazione che forniscono è ...

Il primo Samsung Galaxy con Snapdragon 710 in arrivo a gennaio mentre lo smartphone pieghevole potrebbe essere svelato il prossimo mese : Stando alle ultime indiscrezioni, il primo smartphone di Samsung con processore Qualcomm Snapdragon 710 avrà nome in codice SM-G8870 L'articolo Il primo Samsung Galaxy con Snapdragon 710 in arrivo a gennaio mentre lo smartphone pieghevole potrebbe essere svelato il prossimo mese proviene da TuttoAndroid.

Samsung potrebbe presentare un gaming phone : In quest’anno abbiamo assistito all’inserimento in listino da parte di sempre più brand di una “nuova” tipologia di smartphone, i gaming phone, dispositivi che offrono il meglio delle prestazioni hardware e software per un’esperienza gaming senza leggi di più...

Preparate il joystick : lo smartphone dedicato al Gaming firmato Samsung potrebbe diventare presto realtà : Razer Phone, che ha aperto la strada al mondo degli smartphone da Gaming, si trova ora a dover fare i conti con una […] L'articolo Preparate il joystick: lo smartphone dedicato al Gaming firmato Samsung potrebbe diventare presto realtà proviene da TuttoAndroid.

Samsung - il Galaxy Note 10 potrebbe essere più piccolo dei modelli precedenti : In questi giorni tutta l'attenzione dei potenziali acquirenti è incentrata sull'uscita del nuovi prodotti Samsung [VIDEO], il Galaxy Note 9 e il Galaxy S10. Tuttavia ciò non ha impedito alla nota azienda sudcoreana produttrice di dispositivi elettronici di esternare alcune indiscrezioni sul Galaxy Note 10, secondo quanto riporta Ice Universe su Twitter. Una di queste riguarda le dimensioni del display. Il Galaxy Note 10 potrebbe avere un display ...

Si sblocca la situazione per i Samsung Galaxy S8 TIM con patch di settembre - le ultime su Wind e Tre : Ci sono alcune importanti novità da prendere in considerazione per quanto riguarda il cosiddetto Samsung Galaxy S8, soprattutto in riferimento ai modelli brandizzati. Dopo una lunga attesa, infatti, la variante marchiata TIM ha ricevuto finalmente la patch di settembre, molto più importante dei soliti aggiornamenti mensili in quanto come abbiamo avuto modo di osservare coi modelli no brand ci sarà finalmente l'aggiunta di funzioni come AR Emoji ...

Samsung Galaxy Note 10 potrebbe avere un display da 6 - 66 pollici : Nonostante manchino ancora tanti mesi al lancio del Samsung Galaxy Note 10, lo smartphone è già protagonista delle prime indiscrezioni L'articolo Samsung Galaxy Note 10 potrebbe avere un display da 6,66 pollici proviene da TuttoAndroid.

Samsung Volley Cup A2 – Netto 3-0 della Delta Informatica Trentino sulla Siger Marsala : Samsung Volley Cup A2: la Delta Informatica Trentino coglie il primo successo stagionale, 3-0 alla Sigel Marsala nell’anticipo della 2^ giornata del Girone B. Domenica alle 17 tutte le altre gare “Casa dolce casa”. Con una prova estremamente convincente la Delta Informatica Trentino bagna il debutto casalingo superando in tre set la Sigel Marsala, riscattando così la sconfitta rimediata domenica scorsa a San Giovanni in Marignano. Al ...

A cosa servono 4 fotocamere sul Samsung Galaxy A9 2018? Orario presentazione e diretta streaming oggi 11 ottobre : Del Samsung Galaxy A9 e della sua configurazione di ben 4 fotocamere sul retro si sa già tutto prima della presentazione del device che avverrà oggi 11 ottobre. I 4 sensori principali promettono grandi cose ed è pure giusto soffermarsi sui dettagli della presentazione dello smartphone in diretta streaming, compreso l'Orario in cui partirà il live. A dettagliare il comparto fotografico del Samsung Galaxy A9 2018 a poche ore dal lancio è stato ...

Samsung Galaxy S10 certificato in Cina in tre varianti : Prima comparsa concreta per Samsung Galaxy S10. In Cina il prossimo top di gamma di Samsung arriva viene certificato dal CMIIT in tre varianti. Nonostante la mancanza della quarta ipoteticamente dedicata al 5G, queste ultime potrebbero essere un indizio dell'eventuale presenza di una versione Lite del Galaxy S del decennale. L'articolo Samsung Galaxy S10 certificato in Cina in tre varianti proviene da TuttoAndroid.