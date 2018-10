Samsung | multa da 1 | 6 milioni di dollari al testimonial per aver usato un iPhone

AGCOM multa Samsung e Apple per obsolescenza programmata : Da Wikipedia: L' obsolescenza programmata o pianificata in economia industriale è una strategia volta a definire il ciclo vitale di un prodotto in modo da limitarne la durata a un periodo ...

L’AGCM multa Samsung e Apple per 5 e 10 milioni di euro con l’accusa di obsolescenza programmata : Multe salate per Samsung e Apple a causa di pratiche scorrette. Definita come obsolescenza programmata l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, meglio nota come AGCM, ha sanzionato i due colossi con multe rispettive di 5 e 10 milioni di euro che hanno violato vari articoli del Codice del Consumo. L'articolo L’AGCM multa Samsung e Apple per 5 e 10 milioni di euro con l’accusa di obsolescenza programmata proviene da ...