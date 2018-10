Samsung Galaxy S10 e Huawei P30 potrebbero avere fino a 12 GB di RAM

Samsung Galaxy A8s è il primo smartphone senza notch e con un foro nel display in arrivo nel 2019 : Samsung mostra la prima immagine teaser di uno smartphone senza bordi e senza notch: si chiama Galaxy A8s e arriverà sul mercato nel 2019. L'articolo Samsung Galaxy A8s è il primo smartphone senza notch e con un foro nel display in arrivo nel 2019 proviene da TuttoAndroid.

Sconti folli Unieuro su Huawei Mate 20 Pro - Samsung Galaxy Note 9 e molti altri smartphone : In fase di acquisto, il sito Unieuro applica forti Sconti su una serie di smartphone che si possono portare a casa a prezzi quasi stracciati

Samsung Galaxy A6s è ufficiale in Cina - ma non è costruito da Samsung : Si chiama Samsung Galaxy A6s, ma per la prima volta non sarà costruito da Samsung. È il nuovo medio gamma in vendita in Cina a 230 euro.

Brand Ambassador dei Galaxy usa iPhone X - scatta la querela milionaria di Samsung - : È proprio quanto è successo in Russia: Samsung ha ingaggiato Ksenia Sobchak, presentatrice TV, giornalista e politica, per promuovere e usare in pubblico i dispositivi Galaxy. Peccato però che la ...

Aggiornamenti in fase di rilascio per ASUS ZenFone 5 - Huawei Mate 20 Pro - Samsung Galaxy A8 (2018) - Galaxy Tab S3 e Galaxy J2 Core e Huawei P10 e P9 Lite e molti altri : Aggiornamenti in fase di rilascio per ASUS ZenFone 5, Samsung Galaxy A8 (2018), Samsung Galaxy J7 Prime, Samsung Galaxy J6, Samsung Galaxy Tab S3, ASUS ZenFone Max Pro (M1), Huawei MediaPad M5 10.8, Huawei Mate 20 Pro, Samsung Galaxy J2 Core e Huawei P10 e P9 Lite.

Wind propone ad alcuni clienti di acquistare Huawei P Smart e Samsung Galaxy J3 o J6 in 30 comode rate : Wind propone ad alcuni clienti ricaricabile di acquistare Huawei P Smart in 30 rate da 1 euro al mese e Samsung Galaxy J3 o J6 a rate zero per 30 mesi

In anticipo la patch di novembre per Samsung Galaxy J7 Prime : segnale per tutti gli altri? : Una vera e propria anomalia quella che abbiamo constato in queste ore per quanto riguarda il mondo dei Samsung Galaxy, considerando il fatto che da oggi 24 ottobre possiamo parlare a sorpresa del primo rilascio ufficiale dell'aggiornamento di novembre per un device del produttore coreano. Mi riferisco al Samsung Galaxy J7 Prime, in riferimento alla versione del device che è stata commercializzata a Panama. Al dì là del caso specifico, ...

Riesplode il caso dei Samsung Galaxy S7 con striscia rosa verticale : cose da sapere il 24 ottobre : Ci sono alcune importanti novità che dobbiamo prendere in esame per quanto riguarda il Samsung Galaxy S7. Da alcuni giorni a questa parte, infatti, si registra un'impennata improvvisa di segnalazioni da parte di utenti che stanno riscontrando non pochi problemi con l'apparizione della striscia rosa verticale sul display. Un problema vecchissimo, al punto che le nostre ultime considerazioni sul tema risalgono addirittura allo scorcio iniziale del ...

Un tablet flessibile accanto al Samsung Galaxy X o F : accoppiata vincente : Il Samsung Galaxy X o F (non è ancora chiaro come si chiamerà il primo smartphone pieghevole del brand asiatico) potrebbe essere affiancato da un tablet flessibile, come suggeriscono le ultime indiscrezioni portate alla luce dalla Redazione di 'LetsGoDigital'. Il brevetto cui si riferisce la teoria risale allo scorso aprile, anche se la pubblicazione è avvenuta solo da poco. Secondo il progetto appena menzionato, il dispositivo, una volta ...

Il senso del Samsung Galaxy S10 Lite all’orizzonte : quel che avrà e non avrà : Il 2019 non sarà soltanto l'anno dei nuovi e performanti Samsung Galaxy S10 e S10 Plus ma anche della versione meno accessoriata del device della stessa generazione Samsung Galaxy S10 Lite: in sostanza, si tratterebbe di uno smartphone con specifiche tecniche decisamente meno da urlo rispetto a quelle dei fratelli maggiori ma allo stesso tempo, molto più economico e accessibile a tutti. Sulla base delle ultime indiscrezioni, di questo device ...

Assaggio di Android Pie per Samsung Galaxy S9 negli USA : prima beta - interfaccia ridisegnata : Manca sempre meno alla distribuzione dell'aggiornamento del sistema operativo Android Pie per il Samsung Galaxy S9. Una nuova beta, infatti, ha appena visto la luce, anche se le notizie emerse oggi 24 ottobre in Rete si riferiscono alla versione del device in commercio negli Stati Uniti. L'ultimo bollettino, lo premetto, non evidenzia ulteriori funzioni, ma allo stesso tempo ci dà interessanti indicazioni per quanto concerne la nuova Samsung ...

I Samsung Galaxy S9 - Galaxy S8 e Galaxy A8 in Olanda arrivano in versione aziendale : In Olanda sono stati lanciati i Samsung Galaxy S9, Galaxy S8 e Galaxy A8 in versione Enterprise Edition. Scopriamo insieme le loro feature

Prime immagini della beta di Android 9 Pie per Samsung Galaxy S9 - presto in roll out : Si avvicina il rilascio di Android 9 Pie in versione beta per Samsung Galaxy S9. In attesa di maggiori dettagli scopriamo le Prime immagini.