Salvini | vermi dovranno scontare fino in fondo la loro infamia

Desiree - Salvini : "I vermi pagheranno" : 7.50 "Due immigrati clandestini fermati per lo stupro e la morte di Desirée, altri due ricercati.Grazie alle Forze dell' Ordine.Farò di tutto perchè i vermi colpevoli di questo orrore paghino fino in fondo,senza sconto la loro infamia". Così il ministro dell'Interno, Salvini, ha commentato il fermo di due cittadini senegalesi irregolari accusati dello stupro di gruppo e dell'omicidio della ragazzina di 16 anni il cui corpo è stato trovato in ...