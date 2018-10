Salvini | nostra manovra darà stabilità e serenità all' Italia

Manovra - Salvini : dalla Ue uno schiaffo - attacco a nostra economia : C'è un attacco all'economia italiana. Andiamo avanti. Non cambiamo qualcosa per la letterina'. Lo ha detto a Rtl il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in …

Elezioni Trentino Alto Adige - pensate davvero che Salvini tutelerà la nostra autonomia? : Dunque i giochi si sono chiusi qui in Trentino Alto Adige. Per quanto riguarda i nostri cugini Altoatesini (io sono Trentino), in realtà non cambia molto la situazione, poiché la SVP mantiene il “pacchetto di controllo” del Consiglio provinciale di Bolzano, con ben 15 seggi su 35, quindi pur dovendo dialogare con altri per formare il futuro governo provinciale, non avrà problemi nel mantenere la gestione del Sudtirol, come ormai tradizione ...

Riace - migranti trasferiti : “Qui c'è la nostra vita”/ Modello Lucano cancellato da Salvini : "chi sbaglia paga" : Salvini smantella Modello Riace: migranti trasferiti. Ultime notizie, il sindaco Lucano replica “Credo nella giustizia". Il Viminale chiude il sistema della cittadina calabrese(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 13:18:00 GMT)

RIACE - MIGRANTI TRASFERITI ALTROVE “MA QUI C’È LA NOSTRA VITA”/ Salvini chiude il modello del sindaco Lucano : Salvini smantella modello RIACE: MIGRANTI TRASFERITI. Ultime notizie, il sindaco Lucano replica “Credo nella giustizia". Il Viminale chiude il sistema della cittadina calabrese(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 11:55:00 GMT)

Sale lo spread - Salvini : "Chi vuole speculare sulla nostra economia perde tempo e denaro" : Il leader della Lega si è poi rivolto "a chi pensa di speculare sull'economia italiana" chiarendo che "perdono tempo e denaro".

Sale lo spread - Salvini : 'Chi vuole speculare sulla nostra economia perde tempo e denaro' : Lo spread continua a tenere banco nell'agenda politica italiana: il differenziale Btp-Bund sfonda quota 300 punti base per poi scendere di nuovo. Il dato non preoccupa però il ministro...

Decreto Salvini - Minniti : “È una bomba a orologeria sotto la nostra convivenza” : L'ex ministro Marco Minniti spara a zero sul Decreto Sicurezza e Immigrazione: "Passerà alla storia come Decreto insicurezza". E parla di due "mele avvelenate": "Una è la cancellazione dei permessi umanitari, che produrrà clandestinità e marginalità. L'altra mela avvelenata è il depotenziamento degli sprar, che è catastrofico".Continua a leggere

Matteo Salvini annuncia il Decreto Immigrazione : 'Vieni a casa nostra? Rispetta gli italiani' : In arrivo, c'è il Decreto Immigrazione. E Matteo Salvini lo annuncia così sui social. Il ministro dell'Interno ripropone un breve estratto della sua intervista a Domenica Live di Barbara D'Urso , dove ...

I magistrati contro Salvini : “Lesa la nostra indipendenza - stravolge la Costituzione” : Il Consiglio superiore della magistratura con il suo vicepresidente, Giovanni Legnini, e l'Associazione nazionale magistrati rispondono al ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e lo accusano di aver proferito parole che "rappresentano uno stravolgimento dei principi costituzionali". Legnini parla di espressioni "lesive del prestigio e dell’indipendenza" della magistratura.Continua a leggere

Lega - al via il sequestro di 49mln. Salvini : &qout;Facciano pure. Dalla nostra gli italiani&qout; : Ma Salvini non arretra e va all'attacco: &qout;Se vogliono toglierci tutto che facciano pure, faremo politica tranquillamente; abbiamo Dalla nostra gli italiani&qout;

“La sicurezza dei cittadini non è una macchina per il voto”. Revocata la scorta a Capitano Ultimo - l’uomo che mise in ginocchio ‘Cosa Nostra’. Giorgia Meloni attacca Salvini : “La mafia di Bagarella e di Riina non sono più un pericolo. Cara mamma, c’era una volta la sicurezza dei cittadini”. Con una serie di tweet, corredati dall’hashtag “#no mobbing di Stato”, il colonnello Sergio De Caprio, Capitano Ultimo, il carabiniere che nel 1993 arrestò il boss Totò Riina, protesta contro la revoca della sua scorta disposta dall’Ucis (Ufficio centrale interforze per la sicurezza ...

Migranti - Salvini : 'Chiamato io CEI'. Replica : 'Offerta nostra' : Roma, 30 ago., askanews, - Affidare i 100 Migranti della Diciotti alla struttura 'Mondo Migliore' di Rocca di Papa e poi alle Diocesi italiane 'è stato come costruire un ponte: non è questione di chi ...

Milano - Bussolati (Pd) : “La nostra Europa non è quella di Orban e Salvini. Imbarazzo M5s è evidente” : “Dovremmo lavorare per togliere fondi europei a Paesi così, Salvini sta invece svendendo Italia a questi Stati che hanno interessi opposti a quelli degli italiani. Ci vuole un’Europa forte e integrata ed è quello di cui Milano ha bisogno, mentre l’Europa disgregata che vogliono loro va in senso opposto agli interessi di questo territorio”. Così Pietro Bussolati, segretario del Pd e Consigliere regionale Milano Metropolitana, parlando ...

Mialno - Bussolati (Pd) : “La nostra Europa non è quella di Orban e Salvini. Imbarazzo M5s è evidente” : “Dovremmo lavorare per togliere fondi europei a Paesi così, Salvini sta invece svendendo Italia a questi Stati che hanno interessi opposti a quelli degli italiani. Ci vuole un’Europa forte e integrata ed è quello di cui Milano ha bisogno, mentre l’Europa disgregata che vogliono loro va in senso opposto agli interessi di questo territorio”. Così Pietro Bussolati, segretario del Pd e Consigliere regionale Milano Metropolitana, parlando ...