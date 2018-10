Salvini : noi per vita reale - poi finanza : 11.30 "Non cambiamo di una virgola la Manovra che porterà l'Italia a crescere non dello zero virgola. Se Bruxelles vuole questo ha trovato ministro e governo sbagliati".Così il vicepremier Salvini. "La Manovrà darà serenità e stabilità all'Italia. Noi puntiamo sul lavoro, la vita reale. Gli italiani ci hanno votato per intervenire sulla vita reale, sulla Legge Fornero, su Equitalia, sulle partite Iva, sull'agricoltura.La Finanaza seguirà. Se ...

Manovra - Salvini : 'Dall'Ue un attacco all'economia italiana' | Berlino : 'Noi sosteniamo il lavoro della Commissione' : ... questi sono importanti presupposti per quello che vogliamo tutti, e cioè un sviluppo positivo e sostenibile dell'economia per i cittadini", ha aggiunto.

Manovra - Salvini categorico : “Noi siamo con gli italiani - la manovra non cambierà” Bruxelles avvertita : manovra Salvini, “siamo qui per migliorare la vita degli italiani” l’UE è avvertita manovra Salvini ha ribadito «se insistono a tirare schiaffoni a caso mi verrebbe voglia di dare più soldi agli italiani». «Tutte le manovre passate», ha continuato, «hanno fatto crescere il debito di 300 miliardi di euro» «Noi siamo qua per migliorare la vita degli italiani, mi sembra un attacco pregiudiziale, la contestazione principale è che ...

Salvini : 'Verdetto contro il popolo - non contro di noi'. Mattarella : 'Nessuno può sottrarsi a bilanci in equilibrio' : Di Maio: 'Bocciati perché non ce la siamo fatta dettare da loro'. Toni moderati ma fermi dal premier Conte: 'Valuteremo le critiche della commissione ma la manovra non è improvvisata,non ha senso ...

Salvini "MIGRANTI MINORENNI RESPINTI DA FRANCIA"/ Claviere - Viminale vs Macron : "noi rispettiamo le regole.." : Il caso Claviere: SALVINI denuncia, "la Francia respinge i migranti anche MINORENNI al confine, è illegale". Ultime notizie, Ministro vs Parigi: "diritti? No lezioni all'Italia"

Manovra - Salvini : "L'Ue la boccerà - noi tiriamo avanti" : "Bruxelles farà le sue scelte, noi le nostre, - ha affermato il vicepremier leghista -. Non vedo perché l'Ue dovrebbe bocciare una legge di Bilancio con 15 miliardi di investimenti". Nella serata di lunedì il commissario europeo per gli Affari economici aveva spiegato la sua posizione in un'intervista a "Quarta Repubblica"

Salvini - tregua con Di Maio : “In tanti vogliono un’Italia serva - ma noi dureremo 5 anni” : Alle otto del mattino Matteo Salvini si presenta sulle rive del Lago di Como a Cernobbio per salutare la platea amica degli imprenditori di Coldiretti e per lanciare un messaggio chiaro, il governo non cadrà perché «abbiamo così tanti avversari fuori che sono interessati ad avere un Italia precaria in ginocchio e serva che dentro dobbiamo andare d’...

Manovra - lettera Ue : "Deviazione senza precedenti"/ Ultime notizie - Salvini e Di Maio : "Noi non molliamo"

Salvini : grazia a noi più nessuna nave Ong dinanzi coste libiche : Roma – “Cartina aggiornata. Grazie alla nostra azione, nessuna nave Ong e’ piu’ davanti alla Libia, cosi’ gli scafisti hanno finito di fare il loro sporco lavoro. Sbarchi l’anno scorso 110.000, sbarchi quest’anno 21.000! E pensare che secondo il Pd le ‘migrazioni’ erano ‘processi inevitabili, non ci si puo’ far niente’… Volere e’ potere! ...

Manovra - Oettinger : "Ue respingerà bilancio Italia"/ Salvini : "Noi rispondiamo a 60 milioni di italiani"

Manovra - Salvini a Mosca : “Oettinger? La smetta e ci lasci lavorare”. Poi sulle sanzioni : “Con noi si cambia” : “La Manovra farà crescere l’economia italiana e sento che l’Europa preannuncia che la boccerà. Lancio un appello a Berlino, Parigi, Bruxelles: lasciateci lavorare, lasciateci occuparci degli italiani. Non stupiamoci se poi gli italiani diventano euroscettici”. Lo ha detto Matteo Salvini a Mosca, replicando alle affermazioni del commissario al Bilancio Ue Günther Oettinger. Poi, parlando delle sanzioni, ha detto: “Se i movimenti ...